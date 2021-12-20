В России
сегодня, 16:29
Собянин рассказал, что 80% госпитализированных с коронавирусом занимались самолечением
Собянин подчеркнул, что нельзя доводить заболевшего до тяжелого состояния, надо начинать амбулаторное лечение.
Большинство госпитализированных с коронавирусом в Москве занимались самолечением — около 80% тех, кто попал больницы, - рассказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью Наиле Аскер-задеэфире на телеканале "Россия 24".
"Мы стараемся, чтобы до стационаров больных не доводили, чтобы их лечили на амбулаторном уровне, а для этого нужно - на ранней стадии выявлять. Это значит - делать максимальное количество ПЦР-тестов, выявлять этих больных, сразу же их фиксировать в реестре и сразу начинать вести их на уровне амбулаторного звена, обеспечивая необходимыми бесплатными лекарствами, контролем, наблюдением за ними и так далее. Вся задача - чтобы не доводить человека до тяжелого состояния, это не нужно ни пациенту, ни системе здравоохранения. И как правило, здесь оказываются люди - не те, которых мы на ранней стадии выявили и вели, а те, которые занимались самолечением или просто не обращались к врачу. Вот таких 80% сюда попадает", - сообщил глава столичного региона.
По его словам, человек, почувствовав недомогание, обязательно должен постараться сделать тест, посмотреть, что у него за болезнь и обратиться к врачу. А если уже есть подозрение на коронавирус, то "не надо тянуть".
Система здравоохранения в Москве достаточна для того, чтобы обеспечить каждого больного надлежащей помощью, - заявил мэр. Главное - делать это на ранних стадиях. "А еще лучше - вакцинироваться и вообще постараться не болеть", - отметил Собянин.
Объем резервных коек для пациентов с коронавирусом в Москве на постоянной основе составляет от 20 до 40%, - сказал Собянин.
"Мы готовимся всегда к худшему варианту. Будет лучший - слава богу. Мы за все время борьбы с ковидом по объему резервных коек, или свободных коек, в системе не допускали снижение меньше 20%. В регионах есть и до 5%, и до 3%, и до 2%. Мы себе такого позволить не можем, слишком большой объем пациентов, большое количество людей, проживающих в Москве, требует распределенную сеть и возможности дополнительного приема пациентов во всей сети, во всех стационарах. Это очень важно. <...> Мы выстроили таким образом, что у нас постоянно от 20 до 40% запасных коек", - пояснил градоначальник.
По его словам, в ковидных госпиталях создается больше реанимационных мощностей, чтобы как можно меньше задействовать койки реанимации у обычных больниц, - передает ТАСС.
"Потому что как получается: в больнице, например, 10 реанимационных коек, а пациентам нужно, к примеру, 50 - что тогда делать? Это пять больниц надо закрыть, чтобы обеспечить эти 50 коек. А свободные обычные койки в таком объеме не нужны. Поэтому мы в ковидных госпиталях, создаем мощные реанимационные блоки, как здесь. 222 койки реанимационных - это один из самых мощнейших в Европе центров. Для того, чтобы не задействовать обычные больницы", - заявил мэр.
"Мы стараемся, чтобы до стационаров больных не доводили, чтобы их лечили на амбулаторном уровне, а для этого нужно - на ранней стадии выявлять. Это значит - делать максимальное количество ПЦР-тестов, выявлять этих больных, сразу же их фиксировать в реестре и сразу начинать вести их на уровне амбулаторного звена, обеспечивая необходимыми бесплатными лекарствами, контролем, наблюдением за ними и так далее. Вся задача - чтобы не доводить человека до тяжелого состояния, это не нужно ни пациенту, ни системе здравоохранения. И как правило, здесь оказываются люди - не те, которых мы на ранней стадии выявили и вели, а те, которые занимались самолечением или просто не обращались к врачу. Вот таких 80% сюда попадает", - сообщил глава столичного региона.
По его словам, человек, почувствовав недомогание, обязательно должен постараться сделать тест, посмотреть, что у него за болезнь и обратиться к врачу. А если уже есть подозрение на коронавирус, то "не надо тянуть".
Система здравоохранения в Москве достаточна для того, чтобы обеспечить каждого больного надлежащей помощью, - заявил мэр. Главное - делать это на ранних стадиях. "А еще лучше - вакцинироваться и вообще постараться не болеть", - отметил Собянин.
Объем резервных коек для пациентов с коронавирусом в Москве на постоянной основе составляет от 20 до 40%, - сказал Собянин.
"Мы готовимся всегда к худшему варианту. Будет лучший - слава богу. Мы за все время борьбы с ковидом по объему резервных коек, или свободных коек, в системе не допускали снижение меньше 20%. В регионах есть и до 5%, и до 3%, и до 2%. Мы себе такого позволить не можем, слишком большой объем пациентов, большое количество людей, проживающих в Москве, требует распределенную сеть и возможности дополнительного приема пациентов во всей сети, во всех стационарах. Это очень важно. <...> Мы выстроили таким образом, что у нас постоянно от 20 до 40% запасных коек", - пояснил градоначальник.
По его словам, в ковидных госпиталях создается больше реанимационных мощностей, чтобы как можно меньше задействовать койки реанимации у обычных больниц, - передает ТАСС.
"Потому что как получается: в больнице, например, 10 реанимационных коек, а пациентам нужно, к примеру, 50 - что тогда делать? Это пять больниц надо закрыть, чтобы обеспечить эти 50 коек. А свободные обычные койки в таком объеме не нужны. Поэтому мы в ковидных госпиталях, создаем мощные реанимационные блоки, как здесь. 222 койки реанимационных - это один из самых мощнейших в Европе центров. Для того, чтобы не задействовать обычные больницы", - заявил мэр.