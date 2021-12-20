Общество
сегодня, 10:18
В Липецкой области пересчитан прожиточный минимум
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Новая величина прожиточного минимума, которая необходима для назначения выплат и пособий, начнет действовать с 1 января.
И.о. главы администрации Липецкой области внес изменения в постановление об установлении величины прожиточного минимума на душу населения на 2022 год.
Величина подушевого прожиточного минимума выросла до 10 503 рублей. Также увеличен прожиточный минимум для трудоспособных липчан — с 11 307 до 11 448 рублей. Прожиточный минимум для детей оставлен в размере 10 654 рубля, для пенсионеров — в 9 190 рублей.
Эти изменения были внесены по результатам проведенного мониторинга и для приведения нормативных актив в соответствие с действующим законодательством.
Напомним, установленные на 2021 год величины составляли: для трудоспособных граждан - 10 742 рубля, для пенсионеров — 8 811 рублей, для детей — 10 215 рублей. В расчете на душу населения прожиточный минимум составлял 9 945 рублей.
Влияние прожиточного минимума распространяется на многие сферы:
1. Оценивается уровень жизни населения, на основании этой оценки реализуется социальная политика и социальные программы.
2. Определяются размеры различных мер социальной поддержки: пособий, стипендий, пенсий и социальных выплат малоимущим гражданам и семьям со стороны государства.
Величина подушевого прожиточного минимума выросла до 10 503 рублей. Также увеличен прожиточный минимум для трудоспособных липчан — с 11 307 до 11 448 рублей. Прожиточный минимум для детей оставлен в размере 10 654 рубля, для пенсионеров — в 9 190 рублей.
Эти изменения были внесены по результатам проведенного мониторинга и для приведения нормативных актив в соответствие с действующим законодательством.
Напомним, установленные на 2021 год величины составляли: для трудоспособных граждан - 10 742 рубля, для пенсионеров — 8 811 рублей, для детей — 10 215 рублей. В расчете на душу населения прожиточный минимум составлял 9 945 рублей.
Влияние прожиточного минимума распространяется на многие сферы:
1. Оценивается уровень жизни населения, на основании этой оценки реализуется социальная политика и социальные программы.
2. Определяются размеры различных мер социальной поддержки: пособий, стипендий, пенсий и социальных выплат малоимущим гражданам и семьям со стороны государства.
59 4618
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