Общество

сегодня, 10:18

В Липецкой области пересчитан прожиточный минимум

59 4618
#прожиточный минимум
7
В Липецкой области пересчитан прожиточный минимум

Новая величина прожиточного минимума, которая необходима для назначения выплат и пособий, начнет действовать с 1 января.

И.о. главы администрации Липецкой области внес изменения в постановление об установлении величины прожиточного минимума на душу населения на 2022 год.

Величина подушевого прожиточного минимума выросла до 10 503 рублей. Также увеличен прожиточный минимум для трудоспособных липчан — с 11 307 до 11 448 рублей. Прожиточный минимум для детей оставлен в размере 10 654 рубля, для пенсионеров — в 9 190 рублей.

Эти изменения были внесены по результатам проведенного мониторинга и для приведения нормативных актив в соответствие с действующим законодательством.

Напомним, установленные на 2021 год величины составляли: для трудоспособных граждан - 10 742 рубля, для пенсионеров — 8 811 рублей, для детей — 10 215 рублей. В расчете на душу населения прожиточный минимум составлял 9 945 рублей.


Влияние прожиточного минимума распространяется на многие сферы:

1. Оценивается уровень жизни населения, на основании этой оценки реализуется социальная политика и социальные программы.

2. Определяются размеры различных мер социальной поддержки: пособий, стипендий, пенсий и социальных выплат малоимущим гражданам и семьям со стороны государства.
59 4618
#прожиточный минимум
7

Комментарии (59)

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Дерзкий

5 минут назад
Мы на работах работаем получаем прожиточный минимум! Я вообще в шоке от нашего правительства.куда смотрят! Цены каждый день растут и растут.что вы ждёте к чему вы народ готовите! Спасибо правительству что заботятся обомне придумали вакцину код все только за мое здоровье! И бесплатную медицину все обомоем здоровье и продукты питания здоровое и не дорогое все для моего здоровья.спасибо тебе правительство за вашу заботу обо мне и об народе.
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кит

21 минуту назад
Ираида, так минимальный размер оплаты труда сейчас около 13 тысяч! Оклад может у Вас и 4840 ,зато премия и добавки должны быть!
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Этот

33 минуты назад
Ваш прожиточный минимум даже инфляции не покрывает.На него посмотришь и видишь,что Липецкая область, область нищих граждан.Если при Советском союзе мы немного отставали от Запада из-за того,что кормили весь земной шар,то теперь между нами непреодолимая пропасть. Из великой страны мы стали страной третьего мира.
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Петя

40 минут назад
Ираида, может пора работу сменить, не?
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гость

42 минуты назад
Что за фигня? Путин говорил про другие суммы. А наши Липецкие посчитали , что жители Липецка не достойны. Пусть они спустятся с Соборной и поживут сами на эти деньги!!!!!! Хватит издеваться над народом.
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Ираида

50 минут назад
кит, а мы работаем в мед. Учереждении оклады у нас 4840 и с 19 года не прибавили ни на рубль. Каждый день ходим на работу тратим на транспоот и лекарство. И работать до 60 лет.
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Надежда

56 минут назад
Зато в думе: больницы, поликлиники, лекарства, льготы всевозможные и поллимона в карман ! Прожили бы они месяц на 9190 руб! ПОЗОРИЩЕ!!!!!!!!!! Уничтожение нации!!!
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Биомасса

59 минут назад
кит, точно! Сам слышал как Путин говорил, что пенсию будем повышать выше уровня инфляции. Артамонов не выполняет указаний Путина.
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60+

сегодня, 12:45
Голова администрации опять обидел пенсионеров , он хоть знает сколько пенсионеры тратят на лекарства . Цены в аптеках растут каждую неделю . Голова где ты видел здоровых пенсионеров ?
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Лида

сегодня, 12:42
Ой не могу, смешно!!!ха ха ха!!! Один раз сходить за хлебушком!!! Ещё говорят нет войны, а живём как в войну!!!
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