Сегодня в Липецке: стриптиз, пьеса о победе над тираном и как разнорабочему заработать больше начальника

Нас ждут большой театральный день, золотая осень и новое кино.

Днём в Липецке от +15 до +17 градусов и по-прежнему без существенных осадков.









- пр-т Победы, 106а.









– пос. Казинка.

































Фото vk.ru/astradramtheater





Постановка пьес Шварца в наши времена требует смелости. Главное не оскорбить чувств вечно скорбящих и случайно не дискредитировать что-то там…

В 18:30 в Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) ответят конкурентам спектаклем «Стриптиз» (18+).









В 11:00 и в 13:00 в Липецком театре кукол (ул. Гагарина, 74) покажут спектакль «Корабль счастья» (0+).









Фото vk.ru/lgtk_48

В Областном Центре культура, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) всерьёз озаботились подготовкой юных актёров, и поэтому сегодня проведут два обучающих мероприятия.













Фото vk.ru/ocknt

Рекомендовано для детей от 3 до 5 лет.









Продолжаем начатую вчера раскладку зарплат по профессиям и по способам увеличения дохода. Сегодня поговорим о разнорабочих.









Ну вот, а вы всё в офисах сидите…





Доверие

77% липчан в опросе SuperJob заявили, что доверяют своим коллегам; 69% – компании работодателю, а 68% испытывают чувство доверия к начальству.













В ролях: Вадим Андреев, Егор Корешков, Аня Чиповская.









Дорогие липчане! Погода радует последними погожими деньками, красные уровни только по ночам, бензин ещё кое-где попадается. Как пел известный бард – жизнь прекрасна, судя по докладам! Узнавать, что реально происходит вокруг поможет GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на главных электронных страницах Липецка!