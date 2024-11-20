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сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: стриптиз, пьеса о победе над тираном и как разнорабочему заработать больше начальника

Нас ждут большой театральный день, золотая осень и новое кино.

Осеннее тепло

Днём в Липецке от +15 до +17 градусов и по-прежнему без существенных осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Космонавтов, 66, 68/1, 70;
- ул. Папина, 31а, 37, 39;
- пр-т Победы, 106а.

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В частном секторе забудут о комфорте жители улиц Будённого, Индустриальной, Зоологической, Небесной, Полярной, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской, переукла Рядового.

В селе Сырском также не будет воды на улицах Калинина, 51, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59, 59а и Пролетарской.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

– ул. А.Ладыгина;
– ул. Бригадная, 19;
– ул. Верхняя;
– ул. Д. Писарева;
– ул. им. Кирова, 15, 17, 19а, 21, 23, 23а, 25, 25а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 33, 35;
– ул. Крымская 2-я, 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 16а;
– ул. Локомотивная, 11, 63
– ул. Пригородная;
– ул. С. Шаумяна, 4, 22;
– ул. Череповецкая, 17;
– ул. Чехова, 2а;
– пос. Казинка.

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Пробки

Пусть бензина не всегда хватает, но имеются «Яндекс-карты», которые всегда подскажут где столпились счастливчики, у которых в баках ещё плещется некоторое количество горючего. И эту компанию всё-таки лучше объехать.


Бензин

Система поиска горючего gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала нервировать липчан результатами поиска горючего в областной столице. Теперь она работает только по муниципальным округам.

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К услугам жителей Липецка электронная карта get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

Гастроли

В 19:00 в ЛГАДТ им. Л. Н. Толстого в рамках XLII фестиваля «Липецкие театральные встречи» Астраханский драматический театр представит спектакль «Дракон» по пьесе Е. Шварца (12+).

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Фото vk.ru/astradramtheater

Постановка пьес Шварца в наши времена требует смелости. Главное не оскорбить чувств вечно скорбящих и случайно не дискредитировать что-то там…

Стриптиз

В 18:30 в Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) ответят конкурентам спектаклем «Стриптиз» (18+).

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Аполитичная история без штанов о пяти сталеварах, которые остались без работы и в поисках заработка решили открыть собственный стрип-клуб. Так сказать, любители рванули в профессионалы.

«Корабль счастья»

В 11:00 и в 13:00 в Липецком театре кукол (ул. Гагарина, 74) покажут спектакль «Корабль счастья» (0+).

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Фото vk.ru/lgtk_48

Всем известная история, по которой снят мультик «Летучий корабль», а теперь ещё и целый фильм. Про «живу я, как поганка» и стремление к высокой любви.

Путь в артисты

В Областном Центре культура, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) всерьёз озаботились подготовкой юных актёров, и поэтому сегодня проведут два обучающих мероприятия.

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Фото vk.ru/ocknt

В 14:30 – тренинг по актёрскому мастерству для подростков (12+).

В 15:30 – мастер-класс по сценической речи (12+).

О птичках

В 11:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л. Толстого, 40) пройдёт очередная встреча юных читателей в проекте «БиблиоНяня». Сегодня они поговорят «Куда улетают птицы?» (0+).

Рекомендовано для детей от 3 до 5 лет.

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Из детской библиотеки сегодня хоть не уходи.

В 16:00 откроется IT-лаборатория для ребятишек (6+).

В 17:00 начнёт заседать креативный клуб «Фантазёры» (6+).

Как разнорабочему повысить доход

Продолжаем начатую вчера раскладку зарплат по профессиям и по способам увеличения дохода. Сегодня поговорим о разнорабочих.

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По данным hh.ru, медианная заработная плата в этой сфере за первые 9 месяцев 2026 года составила 112 900 рублей (так ведь, разнорабочие?!). Но этот доход можно увеличить сразу на 48%, если освоить дополнительно навык сборки мебели и зарабатывать в среднем 166 200 рублей. Монолитные работы дадут серьезную прибавку и доход в 159 600 рублей, а каменные работы – 155 000 рублей.

Ну вот, а вы всё в офисах сидите…

Доверие

77% липчан в опросе SuperJob заявили, что доверяют своим коллегам; 69% – компании работодателю, а 68% испытывают чувство доверия к начальству.

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А руководители в свою очередь доверяют подчинённым в 84% случаев. Как приятно работать в такой идиллии!

Кинопремьеры

Нынешний четверг тоже не обойдётся без новинок кинопроката. Знакомим вас с фильмами, показ которых стартует в липецких кинотеатрах с сегодняшнего дня.

«Соавторы». Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Филип Ларс (16+)

Неудачливый московский писатель предлагает сотрудничество вору-карманнику с даром рассказчика. Фильм прошлого года, но его решили повторить.

В ролях: Вадим Андреев, Егор Корешков, Аня Чиповская.


«Волшебное перо». Франция, Бельгия, 2026. Мультфильм. Режиссёр Филипп Рич (6+).

11-летняя Провиденс находит волшебное перо, способное воплощать в реальность всё написанное. Вместе со своей морской свинкой Эйрбэг она оказывается обладательницей огромной силы и вскоре отправляется в необычное приключение, полное неожиданных открытий и испытаний.


«Тайный дневник Верити». США, 2026. Мелодрама, триллер. Режиссёр Майк Шоуолтер (16+).

Нуждающаяся в работе писательница Лоуэн Эшли получает предложение от Джереми Кроуфорда — ей нужно дописать романы его жены. Жена Джереми — автор популярной серии романов Верити Кроуфорд, и из-за загадочного несчастного случая она не может закончить произведения. Работа принимает неожиданный оборот, когда Лоуэн находит тревожные личные записки Верити.

В ролях: Энн Хэтэуэй, Джош Хартнетт, Исмаэль Круз, Дакота Джонсон.


 Дорогие липчане! Погода радует последними погожими деньками, красные уровни только по ночам, бензин ещё кое-где попадается. Как пел известный бард – жизнь прекрасна, судя по докладам! Узнавать, что реально происходит вокруг поможет GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на главных электронных страницах Липецка!
Сегодня в Липецке
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