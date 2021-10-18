Происшествия

сегодня, 10:43

В перевернувшейся «Тойоте» пострадал 72-летний водитель

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#ДТП
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В перевернувшейся «Тойоте» пострадал 72-летний водитель

ДТП произошло сегодня утром.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, сегодня около 9 часов утра на дороге Фомино-Негачёвка-Дмитряшевка (примыкание к дороге Хлевное-Тербуны) 72-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» не справился с управлением, в результате чего машина улетела в кювет и перевернулась.

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Водитель был доставлен в больницу. Но, по предварительным данным, травмы у него незначительные и мужчину отпустят домой.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, сообщение о ДТП поступило по номеру 112, на место происшествия выезжало одно отделение спасателей.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области
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#ДТП
2

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Смотрящий

55 минут назад
Бабло есть ... починит!
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