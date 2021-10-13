Происшествия
24 минуты назад
Липчанин фигурирует в конфликте со стрельбой в Москве
Житель Липецкой области находился в компании молодых людей в которых стал стрелять мужчина
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По телеграм-каналам и пабликам соцсетей разлетелось видео конфликта в московском районе Кузьминки. На Волгоградском проспекте сняли на камеру массовую драку. Автор видео прислал его на телеграм-канал «Москва с огоньком». Сообщалось, что некий гражданин подошел к машине и начал стрелять в сидящих в ней. Затем драка продолжилась уже на улице, что, собственно, и попало на кадры видео. Все участники драки со стрельбой – задержаны.
Как сообщает сегодня издание «Царьград», показания задержанных разнятся.
«Трое мужчин - уроженцы Чечни, Липецкой области и Москвы - настаивают, что находились в автомобиле, когда к ним подошёл неизвестный и открыл стрельбу. Мужчина с оружием попытался скрыться, тогда компания решила преследовать его на автомобиле.
В то же время мужчина, подошедший к машине, настаивает, что компания хотела его сбить, а он лишь уходил от преследования.
С чего началась стрельба, пока неясно. Однако понятно, что получивший ранение в ногу действительно был доставлен в больницу. Проверка продолжается. По факту будет вынесено процессуальное решение», сообщает tsargrad.tv
Видео: Телеграм-канал @moskowtop
Как сообщает сегодня издание «Царьград», показания задержанных разнятся.
«Трое мужчин - уроженцы Чечни, Липецкой области и Москвы - настаивают, что находились в автомобиле, когда к ним подошёл неизвестный и открыл стрельбу. Мужчина с оружием попытался скрыться, тогда компания решила преследовать его на автомобиле.
В то же время мужчина, подошедший к машине, настаивает, что компания хотела его сбить, а он лишь уходил от преследования.
С чего началась стрельба, пока неясно. Однако понятно, что получивший ранение в ногу действительно был доставлен в больницу. Проверка продолжается. По факту будет вынесено процессуальное решение», сообщает tsargrad.tv
Видео: Телеграм-канал @moskowtop