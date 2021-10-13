Происшествия

48 минут назад

Силовики быстро отреагировали на появившуюся в соцсетях угрозу школе

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#подростки
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Силовики быстро отреагировали на появившуюся в соцсетях угрозу школе

Ученик грозил одноклассникам расправой.

Сегодня ученики и учителя одной из школ Липецка были сильно удивлены, когда увидели наряд полиции в своем здании. А потом по школе пронесся слух, что накануне вечером задержан 16-летний ученик старших классов и отправлен на судебно-медицинскую экспертизу: в переписке с друзьями он угрожал убить своих обидчиков.

Как выяснил GOROD48, вчера вечером 16-летний школьник разместил в соцсети пост «Убей всех». В качестве подтверждения своих намерений он разместил фотографии ружья, а также сфотографировался с каким-то предметом, который должен был, очевидно, изображать огнестрельное оружие. «Они не верят, что я приду», - написал подросток. Друзья уговаривали его не делать этого, говорили, что мало ли что происходит в школе, что под его руку могут попасть младшеклассники. Но подросток не унимался, мол, будет мстить только тем, кто учится в восьмых классах и старше.

Однако ничего страшного не произошло. Как стало известно GOROD48, узнав о такой переписке, правоохранители сделали то, что должны были сделать.
2 1242
#подростки
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Комментарии (2)

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Леший

22 минуты назад
Наверно, по физкультуре хорошо успевает в школе, только вот с каната из - под потолка головой вниз падал раза 2.
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Он

29 минут назад
Гонял на мопеде поддатый лето часто.
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