Силовики быстро отреагировали на появившуюся в соцсетях угрозу школе

Ученик грозил одноклассникам расправой.



Сегодня ученики и учителя одной из школ Липецка были сильно удивлены, когда увидели наряд полиции в своем здании. А потом по школе пронесся слух, что накануне вечером задержан 16-летний ученик старших классов и отправлен на судебно-медицинскую экспертизу: в переписке с друзьями он угрожал убить своих обидчиков.



Как выяснил GOROD48, вчера вечером 16-летний школьник разместил в соцсети пост «Убей всех». В качестве подтверждения своих намерений он разместил фотографии ружья, а также сфотографировался с каким-то предметом, который должен был, очевидно, изображать огнестрельное оружие. «Они не верят, что я приду», - написал подросток. Друзья уговаривали его не делать этого, говорили, что мало ли что происходит в школе, что под его руку могут попасть младшеклассники. Но подросток не унимался, мол, будет мстить только тем, кто учится в восьмых классах и старше.



Однако ничего страшного не произошло. Как стало известно GOROD48, узнав о такой переписке, правоохранители сделали то, что должны были сделать.

