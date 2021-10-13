Липецкая вечЁрка: смерть Артурчика, человек с предметом, похожим на оружие, и портрет безработного

Сегодня, 13 октября, умер Артурчик, в полиции разбираются в инциденте, как ночью на улице оказался человек с предметом, похожим на ружье, и среднестатистический портрет безработного.





Материал про смерть Артурчика собрал сотни комментариев. И уже появились предложения поставить безобидному попрошайке памятник. А и правда, чтобы не изваять Артурчика в полный рост с ведерком для мелочи, которое можно было бы потереть на удачу?



— На самом деле этот человек был настоящей легендой Липецка. Самым разумным для власти было бы открыть памятник простому человеку, который танцует с надписью «Ты красивая». Без него город потерял часть своей истории, — предложил Рома.



— Этому миру не хватает добрых людей. В любой профессии и просто на улицах. Без высокомерия, агрессии. Ведь самоутверждаются на слабых только ущербные и слабые. Жалко Артурчика, — написал комментатор GOROD48.



На улице Космонавтов, около дома № 70 накануне ночью разгуливал человек с предметом, похожим на ружье.



Зато сотрудникам патрульно-постовой службы повезло больше.



Среднестатистический безработный в Липецке — это женщина средних лет со средним образованием. Она не притязательна,



На этом рынке у нас оказывается стабильность. В службу занятости липчане в этом году обращались почти в два раза реже, чем в прошлом, когда объявили локдаун. Чаще за помощью приходили молодые люди, нежели граждане предпенсионного возраста.



Кстати, сегодня президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы заявил, что главным врагом страны являются низкие доходы граждан. 25-30 тысяч рублей — это около двух МРОТ. Может, пора требовать зарплату повыше, чтобы помочь президенту в борьбе с врагом?



— С зарплатой до 25-30 тысяч — Вы там совсем ку-ку? Это зарплата дворника, средняя зарплата рабочего должна от сорока начинаться, — написал Сергей13.



— Бригада каменщиков ищет работу. Интим не предлагать, — посмеялся Семен. Новость, которая ошарашила — умер Артурчик . Его знал чуть ли не каждый липчанин. «Ты — красивая!», «Ты лучше всех!» — слышали от него горожанки. Безобидный попрошайка, кажется, был в городе всегда. Его даже называли символом Липецка. Артуру Михаю было 45 лет.Материал про смерть Артурчика собрал сотни комментариев. И уже появились предложения поставить безобидному попрошайке памятник. А и правда, чтобы не изваять Артурчика в полный рост с ведерком для мелочи, которое можно было бы потереть на удачу?— На самом деле этот человек был настоящей легендой Липецка. Самым разумным для власти было бы открыть памятник простому человеку, который танцует с надписью «Ты красивая». Без него город потерял часть своей истории, — предложил Рома.— Этому миру не хватает добрых людей. В любой профессии и просто на улицах. Без высокомерия, агрессии. Ведь самоутверждаются на слабых только ущербные и слабые. Жалко Артурчика, — написал комментатор GOROD48.На улице Космонавтов, около дома № 70 накануне ночью разгуливал человек с предметом, похожим на ружье. Он попал на запись видеокамеры . Полицейские, прибывшие на место, нарушителя спокойствия не обнаружили, теперь разбираются в ситуации.Зато сотрудникам патрульно-постовой службы повезло больше. Они задержали похитителя сыра из магазина. Гражданин дважды выносил из супермаркета продукты, теперь за это придется ответить.Среднестатистический безработный в Липецке — это женщина средних лет со средним образованием. Она не притязательна, ищет работу с зарплатой 25-30 тысяч рублей . Такой портрет выдала директор «Липецкого городского центра занятости населения» Мария Маслакова, когда отчитывалась перед депутатами горсовета о ситуации на рынке труда.На этом рынке у нас оказывается стабильность. В службу занятости липчане в этом году обращались почти в два раза реже, чем в прошлом, когда объявили локдаун. Чаще за помощью приходили молодые люди, нежели граждане предпенсионного возраста.Кстати, сегодня президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы заявил, что главным врагом страны являются низкие доходы граждан. 25-30 тысяч рублей — это около двух МРОТ. Может, пора требовать зарплату повыше, чтобы помочь президенту в борьбе с врагом?— С зарплатой до 25-30 тысяч — Вы там совсем ку-ку? Это зарплата дворника, средняя зарплата рабочего должна от сорока начинаться, — написал Сергей13.— Бригада каменщиков ищет работу. Интим не предлагать, — посмеялся Семен.