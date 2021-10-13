Общество

42 минуты назад

Липецкая вечЁрка: смерть Артурчика, человек с предметом, похожим на оружие, и портрет безработного

2 919
#вечЁрка
1
Липецкая вечЁрка: смерть Артурчика, человек с предметом, похожим на оружие, и портрет безработного

Сегодня, 13 октября, умер Артурчик, в полиции разбираются в инциденте, как ночью на улице оказался человек с предметом, похожим на ружье, и среднестатистический портрет безработного.

Новость, которая ошарашила — умер Артурчик. Его знал чуть ли не каждый липчанин. «Ты — красивая!», «Ты лучше всех!» — слышали от него горожанки. Безобидный попрошайка, кажется, был в городе всегда. Его даже называли символом Липецка. Артуру Михаю было 45 лет.

Материал про смерть Артурчика собрал сотни комментариев. И уже появились предложения поставить безобидному попрошайке памятник. А и правда, чтобы не изваять Артурчика в полный рост с ведерком для мелочи, которое можно было бы потереть на удачу?

— На самом деле этот человек был настоящей легендой Липецка. Самым разумным для власти было бы открыть памятник простому человеку, который танцует с надписью «Ты красивая». Без него город потерял часть своей истории, — предложил Рома.

— Этому миру не хватает добрых людей. В любой профессии и просто на улицах. Без высокомерия, агрессии. Ведь самоутверждаются на слабых только ущербные и слабые. Жалко Артурчика, — написал комментатор GOROD48.

На улице Космонавтов, около дома № 70 накануне ночью разгуливал человек с предметом, похожим на ружье. Он попал на запись видеокамеры. Полицейские, прибывшие на место, нарушителя спокойствия не обнаружили, теперь разбираются в ситуации.

Зато сотрудникам патрульно-постовой службы повезло больше. Они задержали похитителя сыра из магазина. Гражданин дважды выносил из супермаркета продукты, теперь за это придется ответить.

Среднестатистический безработный в Липецке — это женщина средних лет со средним образованием. Она не притязательна, ищет работу с зарплатой 25-30 тысяч рублей. Такой портрет выдала директор «Липецкого городского центра занятости населения» Мария Маслакова, когда отчитывалась перед депутатами горсовета о ситуации на рынке труда.

На этом рынке у нас оказывается стабильность. В службу занятости липчане в этом году обращались почти в два раза реже, чем в прошлом, когда объявили локдаун. Чаще за помощью приходили молодые люди, нежели граждане предпенсионного возраста.

Кстати, сегодня президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы заявил, что главным врагом страны являются низкие доходы граждан. 25-30 тысяч рублей — это около двух МРОТ. Может, пора требовать зарплату повыше, чтобы помочь президенту в борьбе с врагом?

— С зарплатой до 25-30 тысяч — Вы там совсем ку-ку? Это зарплата дворника, средняя зарплата рабочего должна от сорока начинаться, — написал Сергей13.

— Бригада каменщиков ищет работу. Интим не предлагать, — посмеялся Семен.
2 919
#вечЁрка
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Пока работаю.

31 минуту назад
Учитель в школе получает 18 тыс. 25-30 зарплата дворника. Что бы стать учителем надо учится как минимум 5 лет. Дворником -учится не надо. Что-то не так в этом государстве.
ответить

нищии

34 минуты назад
осттановите рост цен
ответить

Еще в рубрике

На Тракторном и в Подгорном отключат холодную воду для устранения утечек
#отключения
1
На Тракторном и в Подгорном отключат холодную воду для устранения утечек

сегодня, 16:56

Общество
Липчане банкротились в 2,5 раза чаще
#банкротство
5
Липчане банкротились в 2,5 раза чаще

сегодня, 16:39

Общество
11 школ Липецка получат гранты на повышение зарплаты учителей
#школа #зарплата
20
11 школ Липецка получат гранты на повышение зарплаты учителей

сегодня, 15:23

Общество
На 77-м году Победы в Липецке закончили выдавать жилье участникам Великой Отечественной войны
#жилье
12
На 77-м году Победы в Липецке закончили выдавать жилье участникам Великой Отечественной войны

сегодня, 14:06

Общество
«Женщина средних лет со средним образованием ищет работу с зарплатой до 25-30 тысяч рублей»
#безработица
34
«Женщина средних лет со средним образованием ищет работу с зарплатой до 25-30 тысяч рублей»

сегодня, 13:18

Общество
Липчане жалуются на неработающий светофор
#светофор #дорожное движение
7
Липчане жалуются на неработающий светофор

сегодня, 12:59

Общество