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Липецкая вечЁрка: смерть Артурчика, человек с предметом, похожим на оружие, и портрет безработного
Сегодня, 13 октября, умер Артурчик, в полиции разбираются в инциденте, как ночью на улице оказался человек с предметом, похожим на ружье, и среднестатистический портрет безработного.
Материал про смерть Артурчика собрал сотни комментариев. И уже появились предложения поставить безобидному попрошайке памятник. А и правда, чтобы не изваять Артурчика в полный рост с ведерком для мелочи, которое можно было бы потереть на удачу?
— На самом деле этот человек был настоящей легендой Липецка. Самым разумным для власти было бы открыть памятник простому человеку, который танцует с надписью «Ты красивая». Без него город потерял часть своей истории, — предложил Рома.
— Этому миру не хватает добрых людей. В любой профессии и просто на улицах. Без высокомерия, агрессии. Ведь самоутверждаются на слабых только ущербные и слабые. Жалко Артурчика, — написал комментатор GOROD48.
На улице Космонавтов, около дома № 70 накануне ночью разгуливал человек с предметом, похожим на ружье. Он попал на запись видеокамеры. Полицейские, прибывшие на место, нарушителя спокойствия не обнаружили, теперь разбираются в ситуации.
Зато сотрудникам патрульно-постовой службы повезло больше. Они задержали похитителя сыра из магазина. Гражданин дважды выносил из супермаркета продукты, теперь за это придется ответить.
Среднестатистический безработный в Липецке — это женщина средних лет со средним образованием. Она не притязательна, ищет работу с зарплатой 25-30 тысяч рублей. Такой портрет выдала директор «Липецкого городского центра занятости населения» Мария Маслакова, когда отчитывалась перед депутатами горсовета о ситуации на рынке труда.
На этом рынке у нас оказывается стабильность. В службу занятости липчане в этом году обращались почти в два раза реже, чем в прошлом, когда объявили локдаун. Чаще за помощью приходили молодые люди, нежели граждане предпенсионного возраста.
Кстати, сегодня президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы заявил, что главным врагом страны являются низкие доходы граждан. 25-30 тысяч рублей — это около двух МРОТ. Может, пора требовать зарплату повыше, чтобы помочь президенту в борьбе с врагом?
— С зарплатой до 25-30 тысяч — Вы там совсем ку-ку? Это зарплата дворника, средняя зарплата рабочего должна от сорока начинаться, — написал Сергей13.
— Бригада каменщиков ищет работу. Интим не предлагать, — посмеялся Семен.
Пока работаю.
нищии