50 минут назад
Ограбление у бара: дело 18-летнего ельчанина ушло в суд
Добычей обвиняемого стал телефон.
«7 февраля в Ельце оперативниками задержан 18-летний местный житель, который у бара напал на посетителя. Увидев в руке у потерпевшего телефон, обвиняемый потребовал его отдать. Мужчина отказался. Тогда он ударил его по лицу, выхватил из рук мобильный телефон и скрылся. Ущерб составил 13 700 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Потерпевший обратился за медицинской помощью и в полицию. Телефон был изъят, а обвиняемый арестован на время следствия.
