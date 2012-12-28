Ограбление у бара: дело 18-летнего ельчанина ушло в суд

18-летнего ельчанина ждет суд по обвинению в грабеже (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).«7 февраля в Ельце оперативниками задержан 18-летний местный житель, который у бара напал на посетителя. Увидев в руке у потерпевшего телефон, обвиняемый потребовал его отдать. Мужчина отказался. Тогда он ударил его по лицу, выхватил из рук мобильный телефон и скрылся. Ущерб составил 13 700 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Потерпевший обратился за медицинской помощью и в полицию. Телефон был изъят, а обвиняемый арестован на время следствия.