Сегодня в Липецке: на улице снег, родители школьников рассказали, куда планируют поступать их дети
Обломками кирпича и штукатурки повредило две машины на улице Теперика
А на двух крышах многоквартирных домов частично оторвало металлические листы.
В Липецке продолжают подводить разрушительные итоги сильного ветра, который дул несколько дней. Как рассказали GOROD48 в Управлении ГО и ЧС Липецка, 26 апреля на улице Толстого, 40 c крыши девятиэтажного дома частично оторвало крупный металлический лист. В тот же день на улице Космонавтов, 24/1 частично оторвало металлический фрагмент кровельного ограждения пятиэтажки. Городские спасатели выехали на эти адреса и оградили опасную территорию сигнальной лентой, далее информация была передана УК и собственникам здания.
Ранее мы сообщали, что днем 26 апреля пласт штукатурки отвалился со стены дома на проезде Строителей, 6 и упал с высоты девятого этажа на припаркованный автомобиль. Судя по записи камеры наблюдения, за десяток секунд до этого мимо машины прошла женщина с ребенком. Подобное происшествие также случилось на улице Петра Смородина, 9А: отвалившаяся со стены дома штукатурка повредила несколько машин.
