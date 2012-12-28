Происшествия
810
сегодня, 10:08
4

Обломками кирпича и штукатурки повредило две машины на улице Теперика

А на двух крышах многоквартирных домов частично оторвало металлические листы.

24 апреля около девяти вечера у дома №1 по улице Теперика обломками кирпича и штукатурки было повреждено два автомобиля: «Фольксваген Тигуан» и «Лада Калина». Информация о происшествии поступила в полицию и ЕДС.

В Липецке продолжают подводить разрушительные итоги сильного ветра, который дул несколько дней. Как рассказали GOROD48 в Управлении ГО и ЧС Липецка, 26 апреля на улице Толстого, 40 c крыши девятиэтажного дома частично оторвало крупный металлический лист.  В тот же день на улице Космонавтов, 24/1 частично оторвало металлический фрагмент кровельного ограждения пятиэтажки.  Городские спасатели выехали на эти адреса и оградили опасную территорию сигнальной лентой, далее информация была передана УК и собственникам здания.

Ранее мы сообщали, что днем 26 апреля пласт штукатурки отвалился со стены дома на проезде Строителей, 6 и упал с высоты девятого этажа на припаркованный автомобиль. Судя по записи камеры наблюдения, за десяток секунд до этого мимо машины прошла женщина с ребенком. Подобное происшествие также случилось на улице Петра Смородина, 9А: отвалившаяся со стены дома штукатурка повредила несколько машин.






ветер
автомобиль
Комментарии (4)

Ветер
8 минут назад
20 м/с - не торнадо! Обнять и плакать,- "разрушительные последствия". Все вокруг на СОПЛЯХ держится!
Гагарина 2
36 минут назад
А мы уже четыре месяца живем с оторванным листом на крыше. Никто ничего делать не хочет - ни УК, ни ГЖИ. Все разбираются никак не разберутся. Одна надежда на выборы, к выборам обычно на жалобы реагируют
Карабас--Барабас
сегодня, 10:37
Чего переживать? Ведь дом не рухнул.Когда рухнет--тогда и жалуйтесь
Виктор
сегодня, 10:35
Кто возместит ущерб ?
