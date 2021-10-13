Происшествия

сегодня, 12:04

Липчан напугал мужчина с похожим на оружие предметом в руках

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#оружие #стрельба
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Происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения.

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По данным GOROD48, накануне примерно в 22:20 в полицию поступило сообщение о мужчине с предметом, похожим на оружие, в руках. Инцидент произошёл в районе дома №70 по улице Космонавтов. На место прибыли сотрудники отдела полиции №2 Липецка. 

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 12 октября в УМВД России по Липецкой области поступило сообщение о том, что с торца дома по улице Космонавтов стреляет мужчина из похожего на оружие предмета.

- Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, но никаких признаков стрельбы не обнаружила, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление личностей участников событий и обстоятельств происшествия.
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Происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения: на кадрах этой съемки заметно, как мужчина с похожим на винтовку предметом в руках пристаёт к какому-то парню у киоска и как будто даже в него прицеливается.
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#оружие #стрельба
2

Комментарии (4)

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Викторм

18 минут назад
Кто это всё время пишет: "липчан напугало то, липчан напугало это"?
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Животиков

24 минуты назад
понторезы
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сосед

сегодня, 12:13
похож на калаш с глушителем
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Гланое

сегодня, 12:11
Вовремя приехать.
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