Магазинный вор сбежал от продавцов, но попался на улице полицейским

Полицейские задержали 35-летнего ранее судимого жителя Липецка подозреваемого в попытке грабежа и краже из сетевого магазина.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, первое преступление совершено 3 октября: из супермаркета на улице Парковой мужчина пытался вынести 17 упаковок сыра стоимостью 2324 рубля. Сыр мужчина сложил в рюкзак, на выходе из магазина его попытались задержать продавцы, но мужчина бросил рюкзак и убежал.

- При просмотре записей камер видеонаблюдения сотрудники магазина выяснили, что 2 октября этот же мужчина украл товаров на 21 669 рублей. 6 октября сотрудниками патрульно-постовой службы полиции на территории Левобережного района задержали схожего по приметам мужчину. Он сознался в преступлениях.

В отношении 35-летнего мужчины возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30, ч.1 ст.161 УК РФ (покушение на грабеж) и ч.1 ст.158 УК РФ (кража).

На период предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.