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Магазинный вор сбежал от продавцов, но попался на улице полицейским
Полицейские задержали 35-летнего ранее судимого жителя Липецка подозреваемого в попытке грабежа и краже из сетевого магазина.
- При просмотре записей камер видеонаблюдения сотрудники магазина выяснили, что 2 октября этот же мужчина украл товаров на 21 669 рублей. 6 октября сотрудниками патрульно-постовой службы полиции на территории Левобережного района задержали схожего по приметам мужчину. Он сознался в преступлениях.
В отношении 35-летнего мужчины возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30, ч.1 ст.161 УК РФ (покушение на грабеж) и ч.1 ст.158 УК РФ (кража).
На период предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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