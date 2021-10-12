Происшествия
сегодня, 22:29
К подброшенным к администрации Липецкой области щенкам прилагалась записка
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В записке пожаловались на «Управление главного смотрителя города Липецка».
Напомним, сегодня у здания администрации Липецкой области на Соборной площади обнаружили подозрительную коробку. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, вызов об обнаружении подозрительного предмета поступил в 16:00, ситуацию отрабатывали в установленном порядке с привлечением экстренных служб.
Как стало известно GOROD48, в коробке были не только щенки, но и напечатанная на компьютере записка в прозрачном файле.
- В 10:07 была оставлена заявка о нахождении брошенных щенков на остановке напротив «Кризисного центра помощи женщинам и детям», ул. Ибаррури, 1А, в МУ «Управление главного смотрителя г.Липецка», где ответили, что сегодня их точно не заберут, когда заберут - неизвестно, - говорилось в сообщении. - Это они.
Судя по всему, коробку хотели отравить в администрацию Липецка, но перепутали здания и принесли в администрацию Липецкой области. Теперь над судьбой щенков думает Игорь Артамонов.
Как стало известно GOROD48, в коробке были не только щенки, но и напечатанная на компьютере записка в прозрачном файле.
- В 10:07 была оставлена заявка о нахождении брошенных щенков на остановке напротив «Кризисного центра помощи женщинам и детям», ул. Ибаррури, 1А, в МУ «Управление главного смотрителя г.Липецка», где ответили, что сегодня их точно не заберут, когда заберут - неизвестно, - говорилось в сообщении. - Это они.
Судя по всему, коробку хотели отравить в администрацию Липецка, но перепутали здания и принесли в администрацию Липецкой области. Теперь над судьбой щенков думает Игорь Артамонов.
2 1815
Наши
Денис