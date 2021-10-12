ПозиTиV

сегодня, 16:13

Как вы снимаете стресс?

4 669
#Говорит Липецк
1

GOROD48 спросил у липчан: «Как вы снимаете стресс?»

У липчан оказалось много способов снять стресс: сходить в спортзал, заняться вязанием, посетить магазины, поиграть на музыкальных инструментах, встретиться с внуками или сходить в баню.

При этом никто из встреченных на улице не сказал, что снимает стресс с помощью алкоголя, все пользуются исключительно здоровыми методами. Хотя некоторые снимают стресс, сидя за компьютером. 
4 669
#Говорит Липецк
1

Комментарии (4)

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Брежнев

40 минут назад
Губит людей не пиво, губит людей вода.
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Берия

47 минут назад
Посмотреть фильм,, Москва слезам не верит,,.
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Липчанин

сегодня, 16:26
Для меня лучшее средство снять стресс это посмотреть сессию горсовета или облсовета
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Секс

сегодня, 16:25
Хорошо сымает стресс,но молодёжь об этом мало знает,у них тик-ток.
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