GOROD48 спросил у липчан: «Как вы снимаете стресс?»

У липчан оказалось много способов снять стресс: сходить в спортзал, заняться вязанием, посетить магазины, поиграть на музыкальных инструментах, встретиться с внуками или сходить в баню.



При этом никто из встреченных на улице не сказал, что снимает стресс с помощью алкоголя, все пользуются исключительно здоровыми методами. Хотя некоторые снимают стресс, сидя за компьютером.