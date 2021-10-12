ПозиTиV
сегодня, 16:13
Как вы снимаете стресс?
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GOROD48 спросил у липчан: «Как вы снимаете стресс?»
У липчан оказалось много способов снять стресс: сходить в спортзал, заняться вязанием, посетить магазины, поиграть на музыкальных инструментах, встретиться с внуками или сходить в баню.
При этом никто из встреченных на улице не сказал, что снимает стресс с помощью алкоголя, все пользуются исключительно здоровыми методами. Хотя некоторые снимают стресс, сидя за компьютером.
При этом никто из встреченных на улице не сказал, что снимает стресс с помощью алкоголя, все пользуются исключительно здоровыми методами. Хотя некоторые снимают стресс, сидя за компьютером.
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Брежнев
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Липчанин
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