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В Липецкой области сухо, до +16

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В Липецкой области сухо, до +16

12 октября Липецкая область будет находиться в зоне западной периферии антициклона, осадков не ожидается. 

Атмосферное давление существенно понизится. 13 и 14 октября с выходом южного циклона в регионе пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 12 октября – 7 градусов тепла, что около климатической нормы, 13 и 14 октября – 9-10 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 октября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет от +11 до +16 градусов.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит около 0 градусов, днем будет от +13 до +15 градусов.

День 12 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +23 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 8 градусов мороза. 

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