Общество

29 минут назад

Банк-оператор системы оплаты проезда лишили лицензии

5 746
#оплата проезда #транспорт
3
Банк-оператор системы оплаты проезда лишили лицензии

В работе кредитной организации неоднократно выявляли нарушения. В банке ввели внешнее управление. Стоит ли липчанам переживать за свои деньги на транспортных картах?

Сегодня Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Объединенный резервный банк» АО «ОРБАНК». Эта кредитная организация является частью системы оплаты проезда транспортными картами в Липецкой области. Причиной для отзыва лицензии стали нарушения в работе банка.

- «ОРБАНК» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. Банк допускал нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, - указано в сообщении Банка России. - Деятельность «ОРБАНКа» была ориентирована на обслуживание интересов руководителей кредитной организации, ее собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная часть кредитного портфеля. При этом существенную долю задолженности таких компаний составляли низкокачественные ссуды.

Сейчас в «ОРБАНКе» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам). Отзыв лицензии сказался на работе системы безналичной оплаты проезда в транспорте в Липецкой области - системы оплаты проезда старыми картами отключена до получения разъяснений от Банка России.




5 746
#оплата проезда #транспорт
3

Комментарии (5)

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Лыткин

5 минут назад
не трогайте мой банк.
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Автобусник

7 минут назад
Платите наличкой и не забивайте голову! И мы будем лучше работать.Хватит кормить дормоедов!
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ой

16 минут назад
Четко спланировано, не плохо наварились...
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Зачем?

22 минуты назад
Надо было заключать договор с таким сомнительным банком? Опять отмывание денег? И как вы хотите, что бы народ власть уважал и вслед вам не плевал?
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Poma

25 минут назад
То есть все наши xD
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