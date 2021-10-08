29 минут назад
Банк-оператор системы оплаты проезда лишили лицензии
В работе кредитной организации неоднократно выявляли нарушения. В банке ввели внешнее управление. Стоит ли липчанам переживать за свои деньги на транспортных картах?
- «ОРБАНК» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. Банк допускал нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, - указано в сообщении Банка России. - Деятельность «ОРБАНКа» была ориентирована на обслуживание интересов руководителей кредитной организации, ее собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная часть кредитного портфеля. При этом существенную долю задолженности таких компаний составляли низкокачественные ссуды.
Сейчас в «ОРБАНКе» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам). Отзыв лицензии сказался на работе системы безналичной оплаты проезда в транспорте в Липецкой области - системы оплаты проезда старыми картами отключена до получения разъяснений от Банка России.
Лыткин
Автобусник
ой
Зачем?
Poma