Общество

8 минут назад

Названа причина раздражающей водителей утренней пробки

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#пробка #транспорт

Одни стоят, чтобы другие ехали.

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Липчанин Аркадий пожаловался в GOROD48 на возникающую по утрам пробку на улице Водопьянова. Транспортный затор образуется после перекрестка с улицей Папина. По словам автомобилиста, в утренний час пик пешеходный светофор перед Кольцевой площадью работает слишком долго. Он останавливает движение на одну минуту для перехода проезжей части через каждые 20 секунд. Это и становится причиной затора на участке.

В мэрии Липецка рассказали, что так утренние циклы работы светофора настроены специально — это позволяет «не пустить» пробку на проспект Победы.

- На светофорном объекте вызывного типа, расположенного в районе дома 39 по улице Папина, в утренние часы увеличена длительность запрещающего сигнала в целях равномерного распределения нагрузки на проспект Победы, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка.

Вместе с тем, специалисты Центра организации дорожного движения проведут дополнительное исследование транспортных потоков и по возможности сократят длительность «красной» фазы для транспорта.
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#пробка #транспорт

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