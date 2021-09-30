Общество

сегодня, 14:32

Прокуратура обжаловала постановление о прекращении уголовного дела Валерия Негробова

3 1120
#коррупция
1
Прокуратура обжаловала постановление о прекращении уголовного дела Валерия Негробова

Гособвинение не согласилось с назначенным штрафом экс-руководителю областного управления Росреестра по коррупционному преступлению.

Как уже сообщал GOROD48, в Советском районном суде Липецка в течение одного заседания, которое должно было стать формальным, судья Наталья Демьяновская неожиданно поставила точку в уголовном деле бывшего руководителя управления Росреестра по Липецкой области Валерия Негробова и начальника финансово-экономического отдела ведомства Людмилы Назаровой, обвиненных в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). Постановлением судьи подсудимых оштрафовали на 40 тысяч рублей каждого.

Первыми в мягкости такого приговора усомнился GOROD48: бывшие госслужащие обвинялись в коррупционном преступлении, а Генпрокурор РФ Игорь Краснов не раз высказывался против применения судебного штрафа по такого рода уголовным делам. Следом за нами удивились такому приговору и в областной прокуратуре.

В апелляционном представлении, направленном в областной суд, прокуратура выразила несогласие с постановлением о прекращении уголовного дела и назначением Негробову и Назаровой такой меры уголовно-правого характера, как штраф. В областной прокуратуре считают, что суд первой инстанции не в полной мере учел обстоятельства совершения преступления, его общественную опасность, а также то, что помимо потерпевших, сотрудников управления Росреестра по Липецкой области, преступлением были нарушены охраняемые законом интересы общества и государства. Гособвинение просит постановление судьи Натальи Демьяновской отменить, а уголовное дело направить на новое разбирательство в тот же Советский суд.

– Мы настаиваем, что уголовное дело должно быть рассмотрено и вынесен обвинительный приговор, – сообщила GOROD48 помощник прокурора области Татьяна Ткачева.

Сторона защиты просит оставить постановление без изменения.

Напомним, что в октябре прошлого года в областном управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии прошли следственные действия: в отношении руководителя управления Росреестра по Липецкой области Валерия Негробова и начальника финансово-экономического отдела управления Людмилы Назаровой тогда было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ («получения взятки организованной группой»). Статья обвинения предполагала наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. По версии следствия в начале расследования, должностные лица регионального управления Росреестра, действуя по предварительному сговору, в марте-апреле 2020 года получили от сотрудников взятку за общее покровительство по службе, а именно: за начисление в крупных премий.

Однако в Советский районный суд прокуратура пришла с другим обвинением: подсудимым инкриминировались преступления, предусмотренные ч.1 ст. 286 УК РФ («превышение должностных полномочий»). По версии следствия, Валерий Негробов передал через начальника отдела незаконные распоряжения подчиненным о передаче ему денег. Заместитель руководителя управления передал своему боссу в 2019-2020 годах 380 тысяч рублей, начальник муниципального отдела ведомства по Ельцу и Елецкому району – 180 тысяч, начальник межмуниципального отдела по Данковскому и Лев-Толстовскому районам – 15 тысяч, ведущий специалист-эксперт финансово-экономического отдела – 15 тысяч рублей. Общая сумма незаконных сборов с подчиненных составила в общей сложности около 600 тысяч рублей.

Эти деньги, как значится в обвинительном заключении, Валерий Негробов использовал на нужды ведомства: на ремонт помещений, заправку служебного автомобиля, его диагностику и ремонт, на некие представительские расходы.

Судья Наталья Демьяновская в ходе предварительных слушаний уголовного дела согласилась с ходатайством адвокатов о прекращении уголовного дела с применением к обвиняемым судебного штрафа. Сторона защиты сослалась на то, что подсудимые Негробов и Назарова полностью загладили причиненный преступлением вред, принесли письменные извинения в адрес Управления Росреестра по Липецкой области, и что к ним нет никаких претензий со стороны потерпевших.

В постановлении суда, которое просит отменить прокуратура, сказано, что Валерий Негробов и Людмила Назарова привлекались к уголовной ответственности впервые, преступление относится к категории средней тяжести, обвиняемые положительно характеризуются, имеют ряд благодарностей, грамот и наград. Учитывая все перечисленное, суд прекратил уголовное дело. При назначении размера судебного штрафа Наталья Демьяновская учла то, что оба обвиняемых – пенсионеры.
3 1120
#коррупция
1

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанин

37 минут назад
А что не наградили
ответить

Смехопанорама

56 минут назад
Негробовых развелось и все однофамильцы.
ответить

tt

58 минут назад
Ну вот, потратил на нужды того же государства, походу просто нельзя было нормально эти деньги вывести чтобы те же самые помещения отремонтировать.....Короче заказуха!
ответить

Еще в рубрике

Липецк – не Москва: всех больных с соплями и температурой не будут тестировать на COVID-19
#коронавирус
9
Липецк – не Москва: всех больных с соплями и температурой не будут тестировать на COVID-19

20 минут назад

Общество
Сэкономить на оплате отопления поможет новый сервис на сайте ФКР Липецкой области
#фкр
Сэкономить на оплате отопления поможет новый сервис на сайте ФКР Липецкой области

34 минуты назад

Общество
В одну реку дважды: председателем департамента ЖКХ мэрии вновь может стать Евгений Лепекин
#мэрия Липецка #кадры
В одну реку дважды: председателем департамента ЖКХ мэрии вновь может стать Евгений Лепекин

сегодня, 13:50

Общество
В Липецке подтвержден третий случай заражения домашнего животного бешенством
#бешенство
7
В Липецке подтвержден третий случай заражения домашнего животного бешенством

сегодня, 13:04

Общество
«...вёздный» снова стал «Звёздным»
#ремонт #фасад #Звёздный
12
«...вёздный» снова стал «Звёздным»

сегодня, 12:40

Общество
Магазин оштрафовали за горячее горячительное
#штраф #алкоголь #торговля
Магазин оштрафовали за горячее горячительное

сегодня, 11:57

Общество