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Прокуратура обжаловала постановление о прекращении уголовного дела Валерия Негробова
Гособвинение не согласилось с назначенным штрафом экс-руководителю областного управления Росреестра по коррупционному преступлению.
Первыми в мягкости такого приговора усомнился GOROD48: бывшие госслужащие обвинялись в коррупционном преступлении, а Генпрокурор РФ Игорь Краснов не раз высказывался против применения судебного штрафа по такого рода уголовным делам. Следом за нами удивились такому приговору и в областной прокуратуре.
В апелляционном представлении, направленном в областной суд, прокуратура выразила несогласие с постановлением о прекращении уголовного дела и назначением Негробову и Назаровой такой меры уголовно-правого характера, как штраф. В областной прокуратуре считают, что суд первой инстанции не в полной мере учел обстоятельства совершения преступления, его общественную опасность, а также то, что помимо потерпевших, сотрудников управления Росреестра по Липецкой области, преступлением были нарушены охраняемые законом интересы общества и государства. Гособвинение просит постановление судьи Натальи Демьяновской отменить, а уголовное дело направить на новое разбирательство в тот же Советский суд.
– Мы настаиваем, что уголовное дело должно быть рассмотрено и вынесен обвинительный приговор, – сообщила GOROD48 помощник прокурора области Татьяна Ткачева.
Сторона защиты просит оставить постановление без изменения.
Напомним, что в октябре прошлого года в областном управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии прошли следственные действия: в отношении руководителя управления Росреестра по Липецкой области Валерия Негробова и начальника финансово-экономического отдела управления Людмилы Назаровой тогда было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ («получения взятки организованной группой»). Статья обвинения предполагала наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. По версии следствия в начале расследования, должностные лица регионального управления Росреестра, действуя по предварительному сговору, в марте-апреле 2020 года получили от сотрудников взятку за общее покровительство по службе, а именно: за начисление в крупных премий.
Однако в Советский районный суд прокуратура пришла с другим обвинением: подсудимым инкриминировались преступления, предусмотренные ч.1 ст. 286 УК РФ («превышение должностных полномочий»). По версии следствия, Валерий Негробов передал через начальника отдела незаконные распоряжения подчиненным о передаче ему денег. Заместитель руководителя управления передал своему боссу в 2019-2020 годах 380 тысяч рублей, начальник муниципального отдела ведомства по Ельцу и Елецкому району – 180 тысяч, начальник межмуниципального отдела по Данковскому и Лев-Толстовскому районам – 15 тысяч, ведущий специалист-эксперт финансово-экономического отдела – 15 тысяч рублей. Общая сумма незаконных сборов с подчиненных составила в общей сложности около 600 тысяч рублей.
Эти деньги, как значится в обвинительном заключении, Валерий Негробов использовал на нужды ведомства: на ремонт помещений, заправку служебного автомобиля, его диагностику и ремонт, на некие представительские расходы.
Судья Наталья Демьяновская в ходе предварительных слушаний уголовного дела согласилась с ходатайством адвокатов о прекращении уголовного дела с применением к обвиняемым судебного штрафа. Сторона защиты сослалась на то, что подсудимые Негробов и Назарова полностью загладили причиненный преступлением вред, принесли письменные извинения в адрес Управления Росреестра по Липецкой области, и что к ним нет никаких претензий со стороны потерпевших.
В постановлении суда, которое просит отменить прокуратура, сказано, что Валерий Негробов и Людмила Назарова привлекались к уголовной ответственности впервые, преступление относится к категории средней тяжести, обвиняемые положительно характеризуются, имеют ряд благодарностей, грамот и наград. Учитывая все перечисленное, суд прекратил уголовное дело. При назначении размера судебного штрафа Наталья Демьяновская учла то, что оба обвиняемых – пенсионеры.
Липчанин
Смехопанорама
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