Происшествия

сегодня, 21:49

Нарушителя на «Рено» уже нашли

13 1655
#ПДД
3
Нарушителя на «Рено» уже нашли

На 26-летнего липчанина составили протокол.

Напомним, сегодня в редакцию GOROD48 прислали очередной видеоролик, на который попало нарушение правил дорожного движения.

Видео было снято автомобильным регистратором, 27 сентября около 07:05 в Липецке на улице Механизаторов недалеко от поворота с проспекта Победы. На записи видно, как водитель автомобиля «Рено» с красивыми госномерами пересекает двойную сплошную.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель-нарушитель уже установлен, им оказался 26-летний липчанин.

- Нарушитель привлечён к административной ответственности по части 2 статьи 12.16 КоАП «Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» и оштрафован на 1000 рублей, - отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
13 1655
#ПДД
3

Комментарии (13)

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Гость

5 минут назад
048, стукачек это ты мил человек
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Гость

7 минут назад
Ничего не понятно, вижу флюенс
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Людмила

11 минут назад
Автолюбитель, согласна целиком и полностью
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Деревня в худшем понимании

16 минут назад
Дебилы купившие воздух (номера) самоутверждаются, смех, да и только!
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Гость

19 минут назад
За двойную тысячу рублей? Теперь понятна причина такого бардака на дорогах
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Ойой ой

23 минуты назад
Серьёзные люди нлмера не покупают. Им так дают. За бесплатно. Запомни внучок)))
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048

29 минут назад
Да за этот номер столько денег отдано, что вам стукача и не снилось. А теперь все завидуют. И по городу за мной ездют и завидуют. Потому что самим такой номер никогда не купить. Их всего несколько. И только у серьезных людей
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Автолюбитель

33 минуты назад
А вот когда помощь нужна...никто не поможет....все только и умеют снимать.....и отправлять.....
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Василий теркин

42 минуты назад
Красивым госномером - ржу немого. А в Воронеже этот номер почему-то не красивый
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Автолюбитель

43 минуты назад
Я думаю в следующий раз видеоролик будет про тебя...как ты нарушаешь....а если человек спешил!!!! Что то случилось!!!!!
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