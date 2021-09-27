Нарушителя на «Рено» уже нашли

На 26-летнего липчанина составили протокол.

Напомним, сегодня в редакцию GOROD48 прислали очередной видеоролик, на который попало нарушение правил дорожного движения.



Видео было снято автомобильным регистратором, 27 сентября около 07:05 в Липецке на улице Механизаторов недалеко от поворота с проспекта Победы. На записи видно, как водитель автомобиля «Рено» с красивыми госномерами пересекает двойную сплошную.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель-нарушитель уже установлен, им оказался 26-летний липчанин.



- Нарушитель привлечён к административной ответственности по части 2 статьи 12.16 КоАП «Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» и оштрафован на 1000 рублей, - отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.