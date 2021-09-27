Общество

18 минут назад

Липчане пожаловались на дождь в автобусе

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#транспорт #автобус
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Департамент транспорта проводит проверку.

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Вчера в редакцию GOROD48 пожаловались на условия передвижения в общественном транспорте. Как рассказала Оксана Яковлева, в автобусе 39-го маршрута в непогоду…идёт дождь, потому что в транспорте дырявая крыша.

- Это автобус 39-го маршрута, который ходит в Сселки, - сообщила автор видео. - Ехать в дождливую погоду в нём просто ужасно. Он как дуршлаг весь в дырках.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, по факту появления этого видео департамент транспорта администрации Липецка проведёт внутреннюю проверку.
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#транспорт #автобус
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Комментарии (2)

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Ссёлки

11 минут назад
Надо было правильно голосовать.
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Коммунист

11 минут назад
Вы что? Надо крышу залатать, а то скрепы заржавеют)))
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