Липчане пожаловались на дождь в автобусе

Департамент транспорта проводит проверку.

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Вчера в редакцию GOROD48 пожаловались на условия передвижения в общественном транспорте. Как рассказала Оксана Яковлева, в автобусе 39-го маршрута в непогоду…идёт дождь, потому что в транспорте дырявая крыша.



- Это автобус 39-го маршрута, который ходит в Сселки, - сообщила автор видео. - Ехать в дождливую погоду в нём просто ужасно. Он как дуршлаг весь в дырках.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, по факту появления этого видео департамент транспорта администрации Липецка проведёт внутреннюю проверку.

