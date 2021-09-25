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сегодня, 16:24

Мужчина с топором ранил двух человек в магазине в Москве

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Мужчина в магазине на северо-востоке Москвы с топором напал на посетителей. В результате нападения двое пострадали, их госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной ГУ МВД России.

Этот момент попал на видео. На кадрах видно, как мужчина, одетый в светлое платье, вступил в перепалку с женщиной из-за тележки. Спустя минуту он достал из сумки топор и набросился с ним на посетительницу супермаркета и стоявшего рядом с ней мужчину.

"Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в магазине 48-летнего гражданина, который, по предварительным данным, нанес несколько ранений двум гражданам. Пострадавшие граждане госпитализированы", - сказали в пресс-службе.

В правоохранительных органах сообщили, что нападавшему 48 лет, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
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