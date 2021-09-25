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сегодня, 11:49

В Липецкой области не доплачивали за сверхурочную работу

3 603
#зарплата
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В Липецкой области не доплачивали за сверхурочную работу

После вмешательства Государственной инспекции труда 20 водителям выплатили 530 888 рублей.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Липецкой области, в ходе проверки ООО «Колос-Агро» были выявлены нарушения в части неоплаты за сверхурочную работу водителям за 2021 год.

- В результате исполнения предписания Госинспекции труда 20 работникам ООО «Колос-Агро» произведена выплата за сверхурочную работу в сумме 530 888 рублей, - отметили в Государственной инспекции труда в Липецкой области. - Виновные лица привлечены к административной ответственности.
3 603
#зарплата
2

Комментарии (3)

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Контрас

35 минут назад
Смотрящий, иди на госслужбу, там даже если совсем не работаешь, всё равно платят, ещё и премируют-наверное, за то, что ущерба не нанёс.
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Начнем с малого

53 минуты назад
Немного протрясаются " медведи".опосля выборов , а то, ишь ,узурпировали власть.Может еще с курами пересмотрят...и с пенсиями
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Смотрящий

55 минут назад
За работу то не платят ... а уж за сверхурочную и подавно!
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