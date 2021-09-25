В Липецкой области не доплачивали за сверхурочную работу

После вмешательства Государственной инспекции труда 20 водителям выплатили 530 888 рублей.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Липецкой области, в ходе проверки ООО «Колос-Агро» были выявлены нарушения в части неоплаты за сверхурочную работу водителям за 2021 год.



- В результате исполнения предписания Госинспекции труда 20 работникам ООО «Колос-Агро» произведена выплата за сверхурочную работу в сумме 530 888 рублей, - отметили в Государственной инспекции труда в Липецкой области. - Виновные лица привлечены к административной ответственности.