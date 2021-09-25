23-летнюю липчанку подозревают в кредитном мошенничестве

За 11 000 рублей девушке грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 23-летнюю липчанку подозревают в мошенничестве. По версии следствия, работая начальником отдела в одном из салонов сотовой связи Липецка, весной этого года девушка приняла на работу нового продавца - свою ровесницу, и уже в июле решила дистанционно оформить кредит на свою подчиненную.



Весь необходимый пакет документов у начальника одела был - его продавец сдала при оформлении на работу. Начальник отдела оформила на сайте микрофинансовой организации займ в размере 11 000 рублей на чужое имя, при этом деньги были перечислены на банковскую карту подозреваемой.



После того, как на телефон продавца стали поступать звонки от сотрудников службы безопасности микрофинансовой организации, потерпевшая узнала об оформленном на нее кредите и обратилась с заявлением в полицию.



Теперь её начальнице грозит ответственность по части 1 статьи 159 УК РФ: если факт мошенничества будет доказан в суде, 23-летней липчанке грозит штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.