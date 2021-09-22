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В Хабаровском крае пропал самолет Ан-26 с людьми на борту
Спасатели выдвинулись на поиски пропавшего самолета.
В 38 км от аэропорта города Хабаровска, предположительно в районе заповедника Хехцир, с радаров пропал самолёт Ан-26.
По предварительным данным, на борту самолета находился летный состав в количестве 6 человек. Самолет совершал технический полет, - сообщается на сайте ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Для поиска воздушного судна привлечен вертолет Росавиации. Из Хабаровска на место выдвинулись спасатели Амурского спасательного центра. В готовность приведен вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту, - отмечается в пресс-релизе.
Сообщение об исчезновении самолета с радаров поступило в 18.45 (по местному времени) в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Поиски осложнены темным временем суток и неблагоприятными метеоусловиями.
Самолет принадлежит ЗАО "Летные проверки и системы". Компания является официальным уполномоченным представителем госкорпорации по ОрВД в сфере проведения летных проверок наземных средств связи, - передает "Интерфакс".
По предварительным данным, на борту самолета находился летный состав в количестве 6 человек. Самолет совершал технический полет, - сообщается на сайте ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Для поиска воздушного судна привлечен вертолет Росавиации. Из Хабаровска на место выдвинулись спасатели Амурского спасательного центра. В готовность приведен вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту, - отмечается в пресс-релизе.
Сообщение об исчезновении самолета с радаров поступило в 18.45 (по местному времени) в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Поиски осложнены темным временем суток и неблагоприятными метеоусловиями.
Самолет принадлежит ЗАО "Летные проверки и системы". Компания является официальным уполномоченным представителем госкорпорации по ОрВД в сфере проведения летных проверок наземных средств связи, - передает "Интерфакс".