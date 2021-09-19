В поселке Заречье и 19 микрорайоне отключат холодную воду

20 сентября с 10:00 до 20:00 без воды останутся жители поселка Заречье – улиц Полетаева, Тюленина, Шевцовой, переулков Черниговского, Львовского, Данковского, Боринского, Хвойного, Витебского, Брянского – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участке улицы Тюленина.



С 09:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 85, 87, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 105 по улице Московской, №№ 1, 6 по проезду Кувшинова, №№ 4, 6, 8, 8а, 10, 12 по улице Полиграфической из-за устранения утечки на водоводе на участке улицы Московской.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 80а по улице Космонавтов для проведения работ по заявке Института развития образования.



Подвоз питьевой воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



С 09:00 до 17:00 не будет горячей воды в доме № 2а по улице Геологической – ЛГЭК будет ремонтировать теплотрассу на участке сетей по данному адресу.

