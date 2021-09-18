Насильник трижды попался на преступлениях в Липецке

Мужчина с богатой криминальной биографией пополнил свое преступное резюме банальными магазинными кражами.

Мировой судья СУ №17 Советского района Липецка рассмотрел материалы уголовного дела о трех кражах из магазина на улице Липовской. К ним оказался причастен мужчина с солидной преступной биографией. Он был судим за грабежи, 33 кражи, педофилию и изнасилование. Отсидел в колониях более 16 лет.



На этот раз насильник попался на магазинных кражах. Он трижды, в период с 13 ноября по 20 декабря 2020 года, воровал в одном и том же магазине. За первые кражи он сумел похитить шампуни и другие средства гигиены на сумму более 10 000 рублей. В свой третий визит злоумышленник остановил выбор на алкоголе. Преступника вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Мужчина во всем признался и оформил явку с повинной.



С учетом прошлых судимостей за аналогичные преступления мужчину приговорили к 4 годам и 11 месяцам колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда.

