Происшествия

58 минут назад

Насильник трижды попался на преступлениях в Липецке

2 838
#кража #алкоголь
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Насильник трижды попался на преступлениях в Липецке

Мужчина с богатой криминальной биографией пополнил свое преступное резюме банальными магазинными кражами.

Мировой судья СУ №17 Советского района Липецка рассмотрел материалы уголовного дела о трех кражах из магазина на улице Липовской. К ним оказался причастен мужчина с солидной преступной биографией. Он был судим за грабежи, 33 кражи, педофилию и изнасилование. Отсидел в колониях более 16 лет.

На этот раз насильник попался на магазинных кражах. Он трижды, в период с 13 ноября по 20 декабря 2020 года, воровал в одном и том же магазине. За первые кражи он сумел похитить шампуни и другие средства гигиены на сумму более 10 000 рублей. В свой третий визит злоумышленник остановил выбор на алкоголе. Преступника вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Мужчина во всем признался и оформил явку с повинной.

С учетом прошлых судимостей за аналогичные преступления мужчину приговорили к 4 годам и 11 месяцам колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда.
2 838
#кража #алкоголь
2

Комментарии (2)

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Норм

26 минут назад
16 лет и все ок. Там все такие как он. Вожаком его зделают.
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Вика

28 минут назад
Был судим за педофилию и изнасилование, и ходил по улицам рядом с чьими-то детьми. С такими биографиями надо отправлять на всю жизнь на выселки, туда, где нет никаких детей, а есть только такие же насильники и педофилы.
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