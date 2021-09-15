Игорь Артамонов посетил Центр управления регионом с рабочим визитом

Сегодня глава администрации Липецкой области познакомился с работой ЦУР, основная задача которого мониторить сообщения липчан в соцсетях и на официальных платформах обратной связи. ЦУР помогает вырабатывать системные решения совместно с органами власти.

ЦУР Липецкой области начал работать ещё в прошлом году как пилотный проект. Новый виток развития он получил 1 декабря 2020 года. Тогда Центры управления регионами по поручению Владимира Путина открылись во всех субъектах страны. Главные задачи ЦУРов - содействовать в решении проблемных вопросов граждан, предотвращать подобные ситуации будущем. Найти самые болезненные точки помогает устранять «Тепловая карта».Сегодня в липецком ЦУР работает более 20 человек. С начала года они обработали более 50 000 сообщений липчан. Это посты и комментарии в социальных сетях, на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» и портале «Развиваем Липецкую область вместе!». Время ответа ЦУра в соцсетях сегодня составляет примерно 3-4 часа.- Получая вопросы, мы отправляем обращения в органы власти, проблемы решаются оперативно, ответы даются полно и качественно, - рассказала руководитель Центра управления регионона Евгения Гузова. - ЦУР выполняет еще и предиктивную аналитику, то есть анализирует онлайн-социологию, предлагает системные решения на основе обращений граждан, ведет исследование мнений жителей области на инициативы и решения органов власти. Мы не дублируем Единую диспетчерскую систему. ЦУР - это онлайн-история, не звонки. Мы также находимся в тесном контакте с социальными учреждениями, управляющими компаниями, с профильными управлениями и ведомствами и муниципалитетами. К платформам обратной связи подключено более 900 организаций. Данные о проблемах, поступающих к нам, мы переадресуем по подведомственности. И уже в этих структурах власти принимается решения, они дают максимально полный ответ на обращение. К нам поступают обращения для уточнения некоторых вопросов. Например, липчане интересуются пакетом документов для оформление выплат по линии соцзащиты. Есть уточняющие вопросы по социальному контракту. Для максимально быстрых ответов мы даже создали специальный чат-бот. То есть мы занимаемся ещё и информированием граждан. ЦУР имеет такие мощности и возможности.- Кроме того, специалисты ЦУР выявляют фейки и пресекают их распространение, - добавила Евгения Гузова. - Особое внимание уделяется обучению как самих сотрудников ЦУР, так и госслужащих региона.Обсуждая перспективу развития системы, участники встречи сошлись во мнении, что ЦУР помогает снизить социальное напряжение, делает власть более открытой и может стать центром управления репутацией Липецкой области.- Липецкая область уже получила признание как лучший регион по цифровой зрелости. Мы демонстрируем свои возможности партнерам, лидерам в этой отрасли по стране. Наш опыт заинтересовал коллег и партнеров. Мы показываем им те возможности, которыми обладает область. Это и Центр управления регионом, наши IT-специалисты, Единая диспетчерская служба. Все это мы объединили под одной крышей, здесь специалистам будет комфортно работать, - заявил сегодня во время посещения ЦУРа Игорь Артамонов.Надо отметить, что ЦУР не работает в режиме офиса, куда можно прийти лично, но нельзя позвонить и оставить голосовое сообщение – в этом нет необходимости. Жителю области достаточно написать комментарий с описанием проблемы в городском паблике или на своей странице в социальных сетях - система «Инцидент-Менеджмент», с которой работают специалисты Центра управления регионом, автоматически зафиксирует сообщение. Кроме того, липчане могут обратиться в ЦУР через мобильное приложение «Липецкая область онлайн». Оно доступно в магазинах приложений разных операционных систем. Для того, чтобы отправить обращение можно пройти классическую аутентификацию или использовать учетную запись с «Госуслуг».