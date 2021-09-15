Происшествия
сегодня, 10:11
У пассажира поезда нашли наркотики
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Запрещенные к свободному обороту вещества с собой через Липецкую область вез житель Подмосковья.
Сотрудники ППС дежурной части Елецкого линейного отдела задержали жителя Московской области с наркотиками. Мужчина ехал в плацкартном вагоне поезда. В его багаже нашли марихуану.
- Гражданин без цели сбыта хранил вещество, содержащее наркотическое средство, его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 6.8 КоАП РФ. Ему было назначено административное наказание в виде административного штрафа в 4 000 рублей, - сообщает Елецкий ЛО МВД России на транспорте.
- Гражданин без цели сбыта хранил вещество, содержащее наркотическое средство, его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 6.8 КоАП РФ. Ему было назначено административное наказание в виде административного штрафа в 4 000 рублей, - сообщает Елецкий ЛО МВД России на транспорте.
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Викторм