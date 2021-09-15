У пассажира поезда нашли наркотики

Запрещенные к свободному обороту вещества с собой через Липецкую область вез житель Подмосковья.

Сотрудники ППС дежурной части Елецкого линейного отдела задержали жителя Московской области с наркотиками. Мужчина ехал в плацкартном вагоне поезда. В его багаже нашли марихуану.



- Гражданин без цели сбыта хранил вещество, содержащее наркотическое средство, его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 6.8 КоАП РФ. Ему было назначено административное наказание в виде административного штрафа в 4 000 рублей, - сообщает Елецкий ЛО МВД России на транспорте.