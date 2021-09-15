Происшествия

сегодня, 10:11

У пассажира поезда нашли наркотики

1 504
#наркотики #транспорт
2
У пассажира поезда нашли наркотики

Запрещенные к свободному обороту вещества с собой через Липецкую область вез житель Подмосковья.

Сотрудники ППС дежурной части Елецкого линейного отдела задержали жителя Московской области с наркотиками. Мужчина ехал в плацкартном вагоне поезда. В его багаже нашли марихуану.

- Гражданин без цели сбыта хранил вещество, содержащее наркотическое средство, его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 6.8 КоАП РФ. Ему было назначено административное наказание в виде административного штрафа в 4 000 рублей, - сообщает Елецкий ЛО МВД России на транспорте.
1 504
#наркотики #транспорт
2

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Викторм

49 минут назад
Интересно, каким образом? они теперь всех в плацкартах обыскивают?
ответить

Еще в рубрике

Дорожные комиссары задержали виновника двух пьяных аварий
#ДТП
Дорожные комиссары задержали виновника двух пьяных аварий

23 минуты назад

Происшествия
В Ельце сбили 67-летнего велосипедиста
#авария #ДТП
В Ельце сбили 67-летнего велосипедиста

48 минут назад

Происшествия
В Липецке арестован отрезавший уши 44-летнему горожанину мужчина
#поножовщина
3
В Липецке арестован отрезавший уши 44-летнему горожанину мужчина

56 минут назад

Происшествия
За «фокус» с яйцами мужчину избили до смерти
#побои #суд присяжных
37
За «фокус» с яйцами мужчину избили до смерти

сегодня, 08:05

Происшествия
Пожаловавшимся Александру Бастрыкину усманским рабочим выплатили зарплату
#зарплата #следственный комитет
19
Пожаловавшимся Александру Бастрыкину усманским рабочим выплатили зарплату

вчера, 16:53

Происшествия
В Липецке «Опель» врезался в «Митсубиси» и остановился у световой опоры
#ДТП
10
В Липецке «Опель» врезался в «Митсубиси» и остановился у световой опоры

вчера, 16:36

Происшествия