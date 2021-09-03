Общество

26 минут назад

Естественная убыль липчан в январе-июле выросла на 47%

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#демография
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Естественная убыль липчан в январе-июле выросла на 47%

В Липецкой области умерло на 7348 человек больше с начала года, чем родилось.

В Липецкстате подвели демографические показатели первых семи месяцев этого года. Они крайне неутешительны. Так, в январе-июле в Липецкой области родились 5 145 младенцев, а умерли 12 493 человека. Таким образом, в регионе на каждого новорожденного приходится 2,4 умерших. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда скончался по разным причинам 10 371 липчанин, смертность выросла на 20%.

Примечательно, что в такую глубокую демографическую яму область свалилась в прошлом году. Так, по сравнению с 2019-м за первые семь месяцев 2020 года в регионе умерли на 5% больше липчан (а именно: 10 371 человек). Родилось же тогда 5369 малышей — на 8% меньше, чем в в 2019 году. Напомним, что в марте прошлого года в Липецкой области появились первые больные новой коронавирусной инфекцией.

В архиве Липецкстата можно найти демографические данные допандемийного года — 2019-го. Так вот, тогда в январе-июле в регионе умерло 9867 человек — на 0,3% меньше, чем в за первые семь месяцев 2018 года. То есть обычная средняя месячная смертность для нашего региона в допандемийный период составляла порядка 1400 человек. В 2020-м году этот показатель смертности вырос до 1481 человека в месяц, в этом — до 1784 человек.

Рождаемость, кстати, с 2018 года только падала. Так, если за первые семь месяцев 2018 года в Липецкой области на свет появился 6321 малыш, то в 2019-м — 5842 новорожденных, в 2020-м — 5369 детей, в этом году в январе-июле — 5145 младенцев.
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#демография
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Комментарии (3)

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аналитик

4 минуты назад
Учите китайский язык, молодежь
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аналитик

11 минут назад
Китайцы заселят просторы России
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Смотрящий

15 минут назад
Кто бы сомневался ... Это наше уникальное достижение, аналогов которому в мире нет! Не удивительно будет, что 7348 - проголосуют на выборах, что станет еще большим уникальным достижением и знаком благодарности ...
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