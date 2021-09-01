Общество

сегодня, 15:29

Бум в соцсетях: улицу Зегеля открыли для движения!

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#улица Зегеля
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Бум в соцсетях: улицу Зегеля открыли для движения!

Это неправда. Дата возобновления движения транспорта остается прежней: утро 6 сентября.

Сегодня в липецком сегменте соцсетей бум. Многие постят фотографии с автомобилями на улице Зегеля и пишут, что по ней возобновлено движение.

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- Ну вы что, о каком возобновлении движения может идти речь, если строители не убрали с въезда на Зегеля бетонные блоки? - удивился вопросу GOROD48 дородного вида автоинспектор, майор полиции, наблюдающий за соблюдением автомобилистами Правил дорожного движения у здания «Европорта».

Как оказалось, липчан смутили работающие на улице светофоры. А также то, что на улицу Зегеля постоянно въезжает и с нее выезжает транспорт. А это, оказывается, жители близлежащих домов уже обкатывают новую дорогу, на которой уже вот как несколько дней уложен верхний слой асфальта. Между тем тут кипит работа.

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-Дата возобновления движения транспорта остается прежней: 6 сентября. К этому времени подрядчик должен убрать с дороги по улице Зегеля все, что осталось на ней после ремонта, нанести разметку, сделать заезды во дворы домов, - сказали в пресс-службе мэрии Липецка.


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7 1387
#улица Зегеля
1

Комментарии (7)

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А ведь,

25 минут назад
полицейский инспектор дорожного регулирования прав.
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Водитель

27 минут назад
Мнение народа, согласен. Хуже уже не будет.
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гость

28 минут назад
впечатление такое,что это нижний слой асфальта,ну да ладно и так сойдет.
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Коммунист

31 минуту назад
мнение народа, кому ты когда было интересно? Тьфу на тебя!
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мнение народа

37 минут назад
Да откройте вы её уже , людям уже невтерпёж... Всё равно вы сделали всё там плохо , лучше бы ничего не делали , только испортили весь вид улицы Зегеля... Превратили чёрт знает во что...
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Электорат

48 минут назад
Это наши сладенькие депутаты едут в прокуратуру или наоборот из прокуратуры наши сладенькие прокуроры. Хоть бы трезвые ещё, не дай Бог чего...
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Чумачэчий

52 минуты назад
Ура-а-а! Наконец-то!! Поехали!!! ахаха...
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