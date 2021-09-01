Общество
сегодня, 15:29
Бум в соцсетях: улицу Зегеля открыли для движения!
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Это неправда. Дата возобновления движения транспорта остается прежней: утро 6 сентября.
Сегодня в липецком сегменте соцсетей бум. Многие постят фотографии с автомобилями на улице Зегеля и пишут, что по ней возобновлено движение.
- Ну вы что, о каком возобновлении движения может идти речь, если строители не убрали с въезда на Зегеля бетонные блоки? - удивился вопросу GOROD48 дородного вида автоинспектор, майор полиции, наблюдающий за соблюдением автомобилистами Правил дорожного движения у здания «Европорта».
Как оказалось, липчан смутили работающие на улице светофоры. А также то, что на улицу Зегеля постоянно въезжает и с нее выезжает транспорт. А это, оказывается, жители близлежащих домов уже обкатывают новую дорогу, на которой уже вот как несколько дней уложен верхний слой асфальта. Между тем тут кипит работа.
-Дата возобновления движения транспорта остается прежней: 6 сентября. К этому времени подрядчик должен убрать с дороги по улице Зегеля все, что осталось на ней после ремонта, нанести разметку, сделать заезды во дворы домов, - сказали в пресс-службе мэрии Липецка.
- Ну вы что, о каком возобновлении движения может идти речь, если строители не убрали с въезда на Зегеля бетонные блоки? - удивился вопросу GOROD48 дородного вида автоинспектор, майор полиции, наблюдающий за соблюдением автомобилистами Правил дорожного движения у здания «Европорта».
Как оказалось, липчан смутили работающие на улице светофоры. А также то, что на улицу Зегеля постоянно въезжает и с нее выезжает транспорт. А это, оказывается, жители близлежащих домов уже обкатывают новую дорогу, на которой уже вот как несколько дней уложен верхний слой асфальта. Между тем тут кипит работа.
-Дата возобновления движения транспорта остается прежней: 6 сентября. К этому времени подрядчик должен убрать с дороги по улице Зегеля все, что осталось на ней после ремонта, нанести разметку, сделать заезды во дворы домов, - сказали в пресс-службе мэрии Липецка.
7 1387
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