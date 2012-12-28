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НЛМК Live
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сегодня, 13:07
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На НЛМК началась серия субботников
На Новолипецком металлургическом комбинате началась большая весенняя уборка в рамках акции «Территория чистоты». Порядок наводят не только внутри комбината, но и на прилегающей территории. Старт череде субботников дали работники агломерационного цеха, копрового цеха, цеха горячего проката и автотранспортного управления.
— Субботники уже давно стали для нас доброй традицией. Они и корпоративный дух поднимают, и настроение! Не первый год мы наводим чистоту не только на своей территории, но и на прилегающей – городской. Чтоб и сотрудникам было приятно смотреть на родной «Коксохим», и проезжающим мимо липчанам, — поделился начальник участка подготовки коксохимического производства Александр Власов.
Ежегодно в субботниках НЛМК участвуют сотни сотрудников компании. В этот раз около 400 человек вышли на них уже в первую неделю весенней уборки. Акция «Территория чистоты» продлится до 25 мая. Самых трудолюбивых и креативных участников ждут подарки корпоративного конкурса.
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