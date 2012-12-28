На НЛМК началась серия субботников

На Новолипецком металлургическом комбинате началась большая весенняя уборка в рамках акции «Территория чистоты». Порядок наводят не только внутри комбината, но и на прилегающей территории. Старт череде субботников дали работники агломерационного цеха, копрового цеха, цеха горячего проката и автотранспортного управления.

Одними из первых субботник провели сотрудники Коксохимического производства НЛМК. Им удалось побить собственный рекорд по количеству участников – на уборку вышло больше 130 человек. От мусора и молодой поросли очистили газон рядом с проходными, стоянку, прилегающие посадки. За полтора часа удалось собрать около 90 кубометров мусора и веток.— Субботники уже давно стали для нас доброй традицией. Они и корпоративный дух поднимают, и настроение! Не первый год мы наводим чистоту не только на своей территории, но и на прилегающей – городской. Чтоб и сотрудникам было приятно смотреть на родной «Коксохим», и проезжающим мимо липчанам, — поделился начальник участка подготовки коксохимического производства Александр Власов.Ежегодно в субботниках НЛМК участвуют сотни сотрудников компании. В этот раз около 400 человек вышли на них уже в первую неделю весенней уборки. Акция «Территория чистоты» продлится до 25 мая. Самых трудолюбивых и креативных участников ждут подарки корпоративного конкурса.