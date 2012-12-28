Липецкие волейболистки не вылетят из Высшей лиги «А»

Сегодня в Витязево наша команда обыграла столичную МВА.

Перед этим на юге воспитанницы тренера Александра Труша победили «Уфимочку» из Уфы – 3:1 и уступили «Уралорчке-УрГУ», являющейся фарм-клубом знаменитой команды Николая Карполя – 0:3.









Фрагмент игры с "Уфимочкой"



Волейбольный «Липецк» разыгрался под конец сезона. Правда, команда добывает победы не над сильнейшими соперниками по Высшей лиге «А», а над участницами утешительного турнира за 7-12 места, но и их ещё попробуй обыграй.Сегодня Липецк победил воспитанниц Московской волейбольной академии, которым до этого из 5-ти встреч в сезоне проиграл четырежды. В посёлке Витязево под Анапой в заключительном 2-м туре «утешиловки» липчанки были сильнее – 3:0.Обе команды подошли к матчу, имея по 13 побед за сезон. Липчанки оказались удачливее и точнее – 25:19. 25:18 и 25:21.За сохранение прописки в Высшей лиге «А» можно уже не волноваться. Липчанки занимают 4-е место в утешительном турнире, которое соответствует общему 10-м, имея 14 побед. Ниже МВА – 13 и последняя команда турнира «Тюмень», которая и поменяется местами с сильнейшей командой из Высшей лиги «Б».До завершения сезона Трушу и Ко осталось провести два матча: 27 апреля с «Тюменью» и 28 апреля – с «Динамо-Анапа».