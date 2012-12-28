На перекрестке улиц Меркулова и Катукова будут менять рельсы — изменится схема движения общественного транспорта
Липчанка получила после развода баню: но в ней не осталось оборудования, а скважина залита бетоном
Липчанка получила после развода баню: но в ней не осталось оборудования, а скважина залита бетоном
Так называемые тэги на стенах здания могут обойтись их собственникам или арендаторам в 20 тысяч рублей
Спорт
96
сегодня, 20:37
Липецкие волейболистки не вылетят из Высшей лиги «А»
Сегодня в Витязево наша команда обыграла столичную МВА.
Сегодня Липецк победил воспитанниц Московской волейбольной академии, которым до этого из 5-ти встреч в сезоне проиграл четырежды. В посёлке Витязево под Анапой в заключительном 2-м туре «утешиловки» липчанки были сильнее – 3:0.
Обе команды подошли к матчу, имея по 13 побед за сезон. Липчанки оказались удачливее и точнее – 25:19. 25:18 и 25:21.
Перед этим на юге воспитанницы тренера Александра Труша победили «Уфимочку» из Уфы – 3:1 и уступили «Уралорчке-УрГУ», являющейся фарм-клубом знаменитой команды Николая Карполя – 0:3.
Фрагмент игры с "Уфимочкой"
За сохранение прописки в Высшей лиге «А» можно уже не волноваться. Липчанки занимают 4-е место в утешительном турнире, которое соответствует общему 10-м, имея 14 побед. Ниже МВА – 13 и последняя команда турнира «Тюмень», которая и поменяется местами с сильнейшей командой из Высшей лиги «Б».
До завершения сезона Трушу и Ко осталось провести два матча: 27 апреля с «Тюменью» и 28 апреля – с «Динамо-Анапа».
0
0
0
0
0
Комментарии