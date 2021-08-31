Общество

8 минут назад

Движение транспорта по Зегеля запустят 6 сентября

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#реконструкция улицы Зегеля

Глава Липецка Евгения Уваркина сегодня осмотрела реконструируемую улицу Зегеля, сдача которой по контракту назначена на 31 августа. Оказалось, что сдавать улицу в эксплуатацию рано. Подрядчик ремонта улицы, ООО «Строймастер», за срыв сроков получил нагоняй, и сегодня на Зегеля не просто аврал, а – авралище.

Мэра на улице Зегеля ждал глава департамента дорожного хозяйства Николай Дергунов, он доложил Евгении Уваркиной о том, что сделано и что делается. Асфальт укатан, бордюры установлены, плитка на тротуарах уложена, клумбы разбиты и рабочие «Зеленхоза» наводят лоск, досаживая последнюю растительность.  Из недоделанного – асфальтирование выездов и въездов со дворов. 

Николай Дергунов сообщил главе Липецка, что полностью работа на Зегеля завершится к 6 сентября. К этой дате рабочие нанесут дорожную разметку, а мэрия получит данные лабораторных исследований качества асфальта. 

Улица Зегеля даже в том виде, в котором находится сейчас, заметно похорошела. Однако липчане заметили, что на улице исчезли некоторые парковочные карманы. Как заверила GOROD48 Евгения Уваркина, парковки обязательно будут – параллельные дороге. 

- Обозначение парковочных мест нанесут во время разметки, они обязательно будут. Схему движения на Зегеля  разрабатывали специалисты-дорожники, в том числе Высшей школы экономики. После открытия движения мы посмотрим на трафик в часы пик. Если парковка будет движению мешать, то в часы пик мы ее ограничим, - рассказала Евгения Уваркина.

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#реконструкция улицы Зегеля

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