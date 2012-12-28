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сегодня, 08:34
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Стрелявших в курьера на Стаханова ищет полиция

Вечером 24 апреля в Липецке неизвестные открыли огонь по курьеру, который неправильно припарковался, доставив товар заказчикам.

Вечером 24 апреля во дворе жилого дома по улице Стаханова в Липецке слышали стрельбу — двое мужчин напали на курьера, который приехал на грузовике. После стрельбы мужчины скрылись. На видео, записанном очевидцами, слышна ругань, судя по диалогу, причиной перепалки могла стать «неправильная» парковка доставщика.

— Сообщение об инциденте поступило в полицию от жителей микрорайона около 23:00. Проверку по данному факту проводит отдел полиции №7. В настоящее время сведений о пострадавших нет, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Видео vk.com/readovkanews
нападение
стрельба
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Зоркий
13 минут назад
Все звенья одной цепи. Сначала стравили людей на Зегеля и Плеханова, умилялись их шлагбаумам и желанию выгнать «чужаков», потом восхищались самоуправством на Перова и Натуралистов, вот теперь расхлебывайте на Стаханова, куда привезли в 11 вечера грузчики с Плеханова и Перова. Сделали из людей волков друг для друга в тот период, когда нужна поддержка и взаимопомощь.
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Житель
26 минут назад
Всё от безнаказанности.
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совершенно
17 минут назад
верно.
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!!!
34 минуты назад
Совсем люди сдурели! Он что, к тебе на личное подворье заехал? И что по-человечески никак не решить проблему?
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