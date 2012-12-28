Стрелявших в курьера на Стаханова ищет полиция

Вечером 24 апреля в Липецке неизвестные открыли огонь по курьеру, который неправильно припарковался, доставив товар заказчикам.

В вашем браузере отключен JavaScript

Вечером 24 апреля во дворе жилого дома по улице Стаханова в Липецке слышали стрельбу — двое мужчин напали на курьера, который приехал на грузовике. После стрельбы мужчины скрылись. На видео, записанном очевидцами, слышна ругань, судя по диалогу, причиной перепалки могла стать «неправильная» парковка доставщика.— Сообщение об инциденте поступило в полицию от жителей микрорайона около 23:00. Проверку по данному факту проводит отдел полиции №7. В настоящее время сведений о пострадавших нет, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.