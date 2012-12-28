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Стрелявших в курьера на Стаханова ищет полиция
Вечером 24 апреля в Липецке неизвестные открыли огонь по курьеру, который неправильно припарковался, доставив товар заказчикам.
— Сообщение об инциденте поступило в полицию от жителей микрорайона около 23:00. Проверку по данному факту проводит отдел полиции №7. В настоящее время сведений о пострадавших нет, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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