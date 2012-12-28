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Спорт
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сегодня, 19:00
И вратарь пошёл в атаку. «Металлург» на последних секундах выцарапал ничью у фаворита
Сотый матч Арустамяна. хладнокровие Тюменцева, битва с "парнями на миллион".
Оба мяча липчане забили с пенальти, но даже главный тренер гостей Роман Пилипчук на послематчевой пресс-конференции приннал, что 11-метровые в ворота его команды назначали за дело. Сетовать на судейство, наоборот, может «Металлург» - из-за отмененного гола своего лидера Артура Арустамяна в компенсированное время второго тайма.
К Арустамяну было приковано особенное внимание. Ведь он проводил свой 100-й матч в составе липецкой команды. Статистика Артура - 17 голов и 16 результативных передач, в том числе 9 мячей и 7 ассиcтов в первой лиге/ФНЛ, в которой «сталевары» выступали в сезоне-2021/22. Арустамяна по итогам того чемпионата сами партнёры по команде признали лучшим игроком «Металлурга» в традиционном опросе GOROD48.
Перед игрой состоялась короткая, но тёплая церемония чествования именинника, которому бывший партнёр по команде, а ныне – спортивный директор Андрей Овчинников вручил именную футболку с цифрой «100» на спине.
Арустамян и Овчинников - две легенды липецкого футбола
Главный тренер Сергей Машнин вноь приготовил тактический сюрприз соперникам. Опорную зону на этот раз остался прикрывать двужильный Дмитрий Пахомов, а вверх на позицию инсайдов были подняты воспитанники «Чертаново» Дмитрий Великородный и бубуший герой матча Даниил Тюменцев. Они должны были поддерживать атакующую тройку: Арустамян – Даниил Черняков – Артур Максимчук. Сама по себе эта тактика означала, что «Металлург» не собирается закрываться в обороне и готов диктовать вою волю грозному противнику.
Коллаж ФК "Металлург"
Соперник, действительно, во многом нездешнего уровня. Но пока не по игре и результатам, а по уровню зарплат. По слухам лидеры «Челябинска» получают до миллиона рублей в месяц, что позволило уральцам зимой комплектоваться игроками даже из Премьер-Лиги. Например, 32-летний полузащитник Ян Казаев ещё в начале сезона выводил в элите на поле калининградскую «Балтику» с капитанской повязкой.
Впрочем, для "бультерьера" липчан Пахомова и Казаев из Премьер-Лиги не авторитет
А таранный форвард и обладатель Кубков двух стран – Латвии и Белоруссии Валерий Горбачик прошлым летом забивал в еврокубках – за белорусское «Торпедо-БелАЗ» из Жодино в ворота кипрского «АЕЛа» (1:1, 2:3).
Горбачик играл с повязкой на голове, но свой гол всё-таки забил
Правда, деньги в футбол не играют. Уральцы умудряются буксовать и с этим составом, в Липецк приехали на предпоследнем 9-м месте, незадолго до этого уволив прежнего тренера Виталий Панова.
Новый главный тренер уральцев 56-летний Роман Пилипчук был ассистентом у Массимо Карреры в чемпионском сезоне "Спартака"-2016/17
Первый тайм команды больше посвятили разведке, а стопроцентным можно назвать лишь один момент. Когда за пару минут до перерыва Горбачик открылся в штрафной и бил с убойной дистанции, но вратарь Никита Яворский успел сократить угол обстрела и отвёл угрозу.
К Яворскому, несмотря на два пропущенных, никаких претензий по игре
А в начале второго тайма убойный момент возник уже у «Металлурга». На 52-й минуте Арустамян со скоростью ветра приблизился к воротам гостей и зряче наносил удар в нижний угол – мяч прокатился в считанных сантиметрах от дальней штанги.
Арустамян был одним из самых активных на поле
И мгновенно сработало главное футбольное правило. Прошло всего 30 секунд, как забил «Челябинск». Горбачику вновь дали принять мяч в штрафной и на этот раз он не промахнулся. Липчане пытались доказать судье, что был офсайд, но не преуспел – 1:0.
Вовсе не немая сцена...
Отыгрался «Металлург» на 71-й минуте: вышедшего за замену вместо Максимчука нападающего Дениса Сёмина откровенно завалили в штрафной и арбитр указал на 11-метровую отметку.
К мячу подошёл Тюменцев и нанес удар из разряда неберущихся. Вратарь успел лишь задеть мяч перчаткой, от которой он влетел в сетку рикошетом от штанги – 1:1.
Первый гол Тюменцева
Далее пошла жара. «Металлург» наседал, бил по воротам Арустамян, но записной фаворит умело сопротивлялся. И дождался своего часа вновь: появившийся всего 12-ю минутами ранее на поле 22-летний нападающий Святослав Библик вынырнул из-за спин защитников и закатил в ворота липчан второй мяч – 2:1.
Второй мяч в сетке ворот хозяев
Шла 86-й минута, времени у липчан оставалось крайне мало. Но у «Металлурга» есть характер. Липчане давили и забили в компенсированное время, но арбитр Андрей Зубов из Азова гол Арустамяна не засчитал, да ещё и вынес Артуру и капитану липчан Алексею Рыбину по жёлтой карточке за неспортивное поведение.
Арустамяну подпортили юбилей
Вместо гола - комбо из двух жёлтых
Судья добавил 5 минут ко второму тайму и в концовке а чужую штрафную на две подачи угловых прибежал даже вратарь липецкой команды Яворский.
Никита Яворский в атаке
Спасение пришло в самом конце. Защитник Иван Лапшов поддерживал атаку, а мяч угодил чётко в отставленную руку игрока «Челябинска» - пенальти.Тюменцев во второй раз не побоялся подойти к 11-метровой отметке и с совершеннейшим «poker face» реализовал второй удар. Человек без нервов – 2:2. Финальный свисток прозвучал практически тут же.
Тюменцев оформляет "дубль" с 11-ти метров
Обе команды по-прежнему в зоне вылета: «Металлург» на 8-м месте – 10 очков, уральцы на 9-м – 9. Но плотность в «Золоте» невероятная: от зоны спасения всего 2 очка.
Болельщики проводили наших "футбольных гладиаторов", как героев
В воскресенье, 28 апреля, липчане играют в гостях у столичной «Родины-2», пока опережающей нас лишь по дополнительным показателям.
«Металлург» - ФК «Челябинск» - 2:2 (0:0)
Голы: 0:1 - Горбачик, 53. 1:1 - Д.Тюменцев, 71, пен. 1:2 - Библик, 86. 2:2 - Д.Тюменцев, 90+, с пен.
«Металлург»: 74.Яворский. 22.Ал.Рыбин. 5.Крикуненко. 42.Лапшов. 91.Комар (Елеев, 83). 4.Черняков. 6.Великородный (Борисенко, 75). 8.Дм.Пахомов. 77.Арустамян. 23.Д.Тюменцев. 87.Максимчук (Д.Сёмин, 60).
ФК «Челябинск»: 1.Веселов. 3.Курышев. 12.М.Ширяев. 63.Никитенков. 69.Д.Козлов. 5.Померко (к) (Библик, 74). 10.Мацхарашвили. 11.Ал.Носов (Д.Покотыло, 46, (Пушкарёв, 79). 46.Першин (Косянчук, 64). 53.Казаев. 33.Горбачик.
Предупреждения: Дм.Пахомов, 28. Арустамян, 90+. Ал.Рыбин, 90+ - Д.Козлов, 62.
Судья А.Зубов (Азов). Ассистенты: А.Мадонов (Москва). Ш.Циклаури (Москва). Резервный судья В.Бобылкин (Липецк). Инспектор Ю.Князев (Курск).
24 апреля. Липецк. Стадион «Металлург». 1270 зрителей.
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