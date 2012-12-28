И вратарь пошёл в атаку. «Металлург» на последних секундах выцарапал ничью у фаворита

Сотый матч Арустамяна. хладнокровие Тюменцева, битва с "парнями на миллион".

Перед игрой состоялась короткая, но тёплая церемония чествования именинника, которому бывший партнёр по команде, а ныне – спортивный директор Андрей Овчинников вручил именную футболку с цифрой «100» на спине.









Арустамян и Овчинников - две легенды липецкого футбола



Главный тренер Сергей Машнин вноь приготовил тактический сюрприз соперникам. Опорную зону на этот раз остался прикрывать двужильный Дмитрий Пахомов, а вверх на позицию инсайдов были подняты воспитанники «Чертаново» Дмитрий Великородный и бубуший герой матча Даниил Тюменцев. Они должны были поддерживать атакующую тройку: Арустамян – Даниил Черняков – Артур Максимчук. Сама по себе эта тактика означала, что «Металлург» не собирается закрываться в обороне и готов диктовать вою волю грозному противнику.









Коллаж ФК "Металлург"



Соперник, действительно, во многом нездешнего уровня. Но пока не по игре и результатам, а по уровню зарплат. По слухам лидеры «Челябинска» получают до миллиона рублей в месяц, что позволило уральцам зимой комплектоваться игроками даже из Премьер-Лиги. Например, 32-летний полузащитник Ян Казаев ещё в начале сезона выводил в элите на поле калининградскую «Балтику» с капитанской повязкой.









Впрочем, для "бультерьера" липчан Пахомова и Казаев из Премьер-Лиги не авторитет



А таранный форвард и обладатель Кубков двух стран – Латвии и Белоруссии Валерий Горбачик прошлым летом забивал в еврокубках – за белорусское «Торпедо-БелАЗ» из Жодино в ворота кипрского «АЕЛа» (1:1, 2:3).









Горбачик играл с повязкой на голове, но свой гол всё-таки забил



Правда, деньги в футбол не играют. Уральцы умудряются буксовать и с этим составом, в Липецк приехали на предпоследнем 9-м месте, незадолго до этого уволив прежнего тренера Виталий Панова.











Новый главный тренер уральцев 56-летний Роман Пилипчук был ассистентом у Массимо Карреры в чемпионском сезоне "Спартака"-2016/17



Первый тайм команды больше посвятили разведке, а стопроцентным можно назвать лишь один момент. Когда за пару минут до перерыва Горбачик открылся в штрафной и бил с убойной дистанции, но вратарь Никита Яворский успел сократить угол обстрела и отвёл угрозу.









К Яворскому, несмотря на два пропущенных, никаких претензий по игре



А в начале второго тайма убойный момент возник уже у «Металлурга». На 52-й минуте Арустамян со скоростью ветра приблизился к воротам гостей и зряче наносил удар в нижний угол – мяч прокатился в считанных сантиметрах от дальней штанги.









Арустамян был одним из самых активных на поле



И мгновенно сработало главное футбольное правило. Прошло всего 30 секунд, как забил «Челябинск». Горбачику вновь дали принять мяч в штрафной и на этот раз он не промахнулся. Липчане пытались доказать судье, что был офсайд, но не преуспел – 1:0.









Вовсе не немая сцена...



К мячу подошёл Тюменцев и нанес удар из разряда неберущихся. Вратарь успел лишь задеть мяч перчаткой, от которой он влетел в сетку рикошетом от штанги – 1:1.













Первый гол Тюменцева

Далее пошла жара. «Металлург» наседал, бил по воротам Арустамян, но записной фаворит умело сопротивлялся. И дождался своего часа вновь: появившийся всего 12-ю минутами ранее на поле 22-летний нападающий Святослав Библик вынырнул из-за спин защитников и закатил в ворота липчан второй мяч – 2:1.









Второй мяч в сетке ворот хозяев



Шла 86-й минута, времени у липчан оставалось крайне мало. Но у «Металлурга» есть характер. Липчане давили и забили в компенсированное время, но арбитр Андрей Зубов из Азова гол Арустамяна не засчитал, да ещё и вынес Артуру и капитану липчан Алексею Рыбину по жёлтой карточке за неспортивное поведение.









Арустамяну подпортили юбилей











Вместо гола - комбо из двух жёлтых







Спасение пришло в самом конце. Защитник Иван Лапшов поддерживал атаку, а мяч угодил чётко в отставленную руку игрока «Челябинска» - пенальти.Тюменцев во второй раз не побоялся подойти к 11-метровой отметке и с совершеннейшим «poker face» реализовал второй удар. Человек без нервов – 2:2. Финальный свисток прозвучал практически тут же.









Тюменцев оформляет "дубль" с 11-ти метров



Обе команды по-прежнему в зоне вылета: «Металлург» на 8-м месте – 10 очков, уральцы на 9-м – 9. Но плотность в «Золоте» невероятная: от зоны спасения всего 2 очка.









Болельщики проводили наших "футбольных гладиаторов", как героев



24 апреля. Липецк. Стадион «Металлург». 1270 зрителей.











Липецкий «Металлург» на своём поле сыграл вничью с «Челябинском», которого многие причисляли к главным фаворитам подгруппы «Золото» - 2:2.Оба мяча липчане забили с пенальти, но даже главный тренер гостей Роман Пилипчук на послематчевой пресс-конференции приннал, что 11-метровые в ворота его команды назначали за дело. Сетовать на судейство, наоборот, может «Металлург» - из-за отмененного гола своего лидера Артура Арустамяна в компенсированное время второго тайма.К Арустамяну было приковано особенное внимание. Ведь он проводил свой 100-й матч в составе липецкой команды. Статистика Артура - 17 голов и 16 результативных передач, в том числе 9 мячей и 7 ассиcтов в первой лиге/ФНЛ, в которой «сталевары» выступали в сезоне-2021/22. Арустамяна по итогам того чемпионата сами партнёры по команде признали лучшим игроком «Металлурга» в традиционном опросе GOROD48.Отыгрался «Металлург» на 71-й минуте: вышедшего за замену вместо Максимчука нападающего Дениса Сёмина откровенно завалили в штрафной и арбитр указал на 11-метровую отметку.После игры Зубов объяснил GOROD48 своё решение, тем, что у «Металлурга» в офсайд попал Сёмин.Но Сёмин не получал мяч и, по мнению тренерского штаба липчан, не оказывал влияния на игровой эпизод, поэтому гол именинника нужно было засчитывать.Судья добавил 5 минут ко второму тайму и в концовке а чужую штрафную на две подачи угловых прибежал даже вратарь липецкой команды Яворский.В воскресенье, 28 апреля, липчане играют в гостях у столичной «Родины-2», пока опережающей нас лишь по дополнительным показателям.0:1 - Горбачик, 53. 1:1 - Д.Тюменцев, 71, пен. 1:2 - Библик, 86. 2:2 - Д.Тюменцев, 90+, с пен.74.Яворский. 22.Ал.Рыбин. 5.Крикуненко. 42.Лапшов. 91.Комар (Елеев, 83). 4.Черняков. 6.Великородный (Борисенко, 75). 8.Дм.Пахомов. 77.Арустамян. 23.Д.Тюменцев. 87.Максимчук (Д.Сёмин, 60).1.Веселов. 3.Курышев. 12.М.Ширяев. 63.Никитенков. 69.Д.Козлов. 5.Померко (к) (Библик, 74). 10.Мацхарашвили. 11.Ал.Носов (Д.Покотыло, 46, (Пушкарёв, 79). 46.Першин (Косянчук, 64). 53.Казаев. 33.Горбачик.Дм.Пахомов, 28. Арустамян, 90+. Ал.Рыбин, 90+ - Д.Козлов, 62.А.Зубов (Азов).: А.Мадонов (Москва). Ш.Циклаури (Москва).В.Бобылкин (Липецк).Ю.Князев (Курск).