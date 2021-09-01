Общество
38 минут назад
На улице Зегеля настраивают светофоры
Для автомобильного движения улица откроется 6 сентября.
Сотрудники «Липецкгорсвета» начали настраивать светофоры на обновлённой улице Зегеля.
- Завершаем монтаж консолей. Один светофор на остановке «Улица Зегеля» уже включили, проводим пусконаладку. В ближайшие часы запустим и светофоры у перекрестка с улицей Семашко. После открытия движения по улице проанализируем транспортные потоки и при необходимости скорректируем режимы работы светофоров, - сообщает МБУ «Липецкгорсвет».
Напомним, для автомобильного движения улица откроется 6 сентября. К этому сроку рабочие нанесут дорожную разметку, а мэрия получит данные лабораторных испытаний качества асфальта.
Реконструкция улицы Зегеля началась в апреле. По контракту подрядчик должен был сдать улицу 31 августа.
- Завершаем монтаж консолей. Один светофор на остановке «Улица Зегеля» уже включили, проводим пусконаладку. В ближайшие часы запустим и светофоры у перекрестка с улицей Семашко. После открытия движения по улице проанализируем транспортные потоки и при необходимости скорректируем режимы работы светофоров, - сообщает МБУ «Липецкгорсвет».
Напомним, для автомобильного движения улица откроется 6 сентября. К этому сроку рабочие нанесут дорожную разметку, а мэрия получит данные лабораторных испытаний качества асфальта.
Реконструкция улицы Зегеля началась в апреле. По контракту подрядчик должен был сдать улицу 31 августа.
Кирилл
мнение народа
Алоизий