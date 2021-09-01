Общество

38 минут назад

На улице Зегеля настраивают светофоры

3 483
#дорога #светфоры
На улице Зегеля настраивают светофоры

Для автомобильного движения улица откроется 6 сентября.

Сотрудники «Липецкгорсвета» начали настраивать светофоры на обновлённой улице Зегеля.

- Завершаем монтаж консолей. Один светофор на остановке «Улица Зегеля» уже включили, проводим пусконаладку. В ближайшие часы запустим и светофоры у перекрестка с улицей Семашко. После открытия движения по улице проанализируем транспортные потоки и при необходимости скорректируем режимы работы светофоров, - сообщает МБУ «Липецкгорсвет».

Напомним, для автомобильного движения улица  откроется 6 сентября. К этому сроку рабочие нанесут дорожную разметку, а мэрия получит данные лабораторных испытаний качества асфальта.

Реконструкция улицы Зегеля началась в апреле. По контракту подрядчик должен был сдать улицу 31 августа. 
3 483
#дорога #светфоры

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Кирилл

6 минут назад
Лучше бы сделали пешеходную улицу Зегеля; во многих городах такие есть, а у нас всё автомобилистам отдают
ответить

мнение народа

26 минут назад
Плохо там всё сделано , плохо !! Лучше бы оставили , как было!
ответить

Алоизий

34 минуты назад
Ещё одна улица Светофорная.
ответить

Еще в рубрике

Михаил Тарасенко: «Учителям – оптимизма и вдохновения. Родителям – радости за своих детей!»
Михаил Тарасенко: «Учителям – оптимизма и вдохновения. Родителям – радости за своих детей!»

сегодня, 13:10

Общество
В Задонском районе продолжится строительство туристического кластера
#Задонщина #туризм #кластер
4
В Задонском районе продолжится строительство туристического кластера

сегодня, 12:59

Общество
В Липецкой области заработал первый медицинский факультет
#медицина #кадры
19
В Липецкой области заработал первый медицинский факультет

сегодня, 12:35

Общество
В Липецке сегодня дети пошли в первый «З» класс
#День знаний #школа
10
В Липецке сегодня дети пошли в первый «З» класс

сегодня, 12:25

Общество
Липчане вспоминают свои школьные годы
#школа #1 сентября #соцсети
8
Липчане вспоминают свои школьные годы

сегодня, 12:11

Общество
Кафе решило опротестовать штраф в 1,5 млн рублей
#штраф #алкоголь #торговля
3
Кафе решило опротестовать штраф в 1,5 млн рублей

сегодня, 11:37

Общество