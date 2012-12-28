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44 минуты назад

Машнин считает, что у Арустамяна украли гол, у Пилипчука нет тренировочного процесса

Послематчевая пресс-конференция главных тренеров.

Матч «Металлурга» с «Челябинском» получился боевым и принёс ничью – 2:2.

После матча главный тренер Сергей Машнин подметил, что в турнирной таблице для его команды кардинально ничего не меняется, но поблагодарил подопечных за бойцовские качества. Которые помогли им дважды отыграться, в том числе – на последних секундах.

Редкий случай, Машнин высказался о судействе, раскритиковав артрита за незачитанный гол Артура Арустамяна. И удивился, когда его спросили, можно ли теперь реализовавшего два 11-метровых Даниила Тюменцева штатным пенальтистом команды.

- Мы ещё в этом сезоне ни разу не били пенальти. После этой игры, наверное, да - Тюменцев пенальтист, - сказал Машнин.

Наставник «Челябинска» Роман Пилипчук сознался, что впечатления от ничьей у него не самые лучшие, но честно признал, что оба пенальти в ворота его команды были заслуженными. И порассуждал, каково это – принимать в разгар сезона терпящую бедствие команду с громадными амбициями. По его словам, уральцам трудно даже организовать тренировочный процесс т.к. команда в последнее время постоянно в разъездах.


Результаты в таблице крайне плотные. «Металлург» не потерял шансов на спасение от вылета, «Челябинск» ещё может всё наладить и выйти в первую лигу.

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В воскресенье, 28 апреля, липчане играют в Москве с «Родиной-2».
Футбол
«Металлург»
Сергей Машнин
пресс-конференция
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