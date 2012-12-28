Машнин считает, что у Арустамяна украли гол, у Пилипчука нет тренировочного процесса

Послематчевая пресс-конференция главных тренеров.

В вашем браузере отключен JavaScript

В вашем браузере отключен JavaScript

Результаты в таблице крайне плотные. «Металлург» не потерял шансов на спасение от вылета, «Челябинск» ещё может всё наладить и выйти в первую лигу.







