Общество
15 минут назад
Кафе решило опротестовать штраф в 1,5 млн рублей
И сменить солидное, но милосердное, взыскание на предупреждение.
Представители ООО «Буфет» (кафе «Teatro») подали в региональный арбитраж протест на штраф в 1,5 млн рублей за нелегальное хранение спиртного в помещении предприятия общественного питания. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе арбитражного суда Липецкой области, представители организации просят заменить административное взыскание на иную меру ответственности — предупреждение. Апелляционная жалоба только поступила в суд, она еще не назначена к рассмотрению.
Напомним, ООО «Буфет» привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии». Причиной для взыскания стали итоги прокурорской проверки.
В помещении кафе нашли почти сотню бутылок спиртного, а также барную карту с перечнем предлагаемой для реализации алкогольной продукции. Весь найденный алкоголь изъяли, а на ООО «Буфет» завели административное дело. Его материалы для определения наказания отправили в арбитраж. В мотивированном решении суда указано, почему организация не получила взыскание в 3 млн рублей, предусмотренное как минимальная санкция для такого типа бизнеса.
- Предусмотренный санкцией ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ минимальный размер штрафа в сумме 3 млн рублей не соответствует тяжести совершенного правонарушения и не обеспечивает достижение целей административного наказания. Исходя из принципа справедливости наказания, его соразмерности совершенному правонарушению и причиненному им вреду, применительно к обстоятельствам совершенного правонарушения и субъекту административной ответственности, учитывая, что размер административного наказания не должен носить карательный характер, - указано в решении суда. Кроме того, свою роль сыграло и то, что нарушение было выявлено впервые. - Материалами дела не опровергается привлечение ООО «Буфет» к ответственности за впервые совершенное правонарушение.
Напомним, ООО «Буфет» привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии». Причиной для взыскания стали итоги прокурорской проверки.
В помещении кафе нашли почти сотню бутылок спиртного, а также барную карту с перечнем предлагаемой для реализации алкогольной продукции. Весь найденный алкоголь изъяли, а на ООО «Буфет» завели административное дело. Его материалы для определения наказания отправили в арбитраж. В мотивированном решении суда указано, почему организация не получила взыскание в 3 млн рублей, предусмотренное как минимальная санкция для такого типа бизнеса.
- Предусмотренный санкцией ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ минимальный размер штрафа в сумме 3 млн рублей не соответствует тяжести совершенного правонарушения и не обеспечивает достижение целей административного наказания. Исходя из принципа справедливости наказания, его соразмерности совершенному правонарушению и причиненному им вреду, применительно к обстоятельствам совершенного правонарушения и субъекту административной ответственности, учитывая, что размер административного наказания не должен носить карательный характер, - указано в решении суда. Кроме того, свою роль сыграло и то, что нарушение было выявлено впервые. - Материалами дела не опровергается привлечение ООО «Буфет» к ответственности за впервые совершенное правонарушение.