Общество
51 минуту назад
Кафе оштрафовали на 1,5 млн рублей за хранение спиртного
У предприятия общественного питания не была разрешения на оборот алкоголя.
Ранее GOROD48 сообщал о том, что липецкое кафе оштрафовали на 1,5 млн рублей за нелегальную торговлю спиртным. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ООО «Буфет» привлекли к административной ответственности за отсутствие лицензии на хранение спиртосодержащей продукции.
- В ходе проведения проверки выявлен факт незаконного оборота алкогольной продукции в кафе «Teatro», выразившийся в хранении алкогольной продукции в нарушении ст. 18 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Сотрудниками полиции из кафе изъято около 100 бутылок различных наименований крепких алкогольных напитков. Представитель ООО «Буфет» пояснил, что обнаруженная при проверке алкогольная продукции приобретена им для личных целей, не предназначена для реализации, барная карта к кафе отношения не имеет. Однако данный факт не имеет значения для квалификации правонарушения, поскольку алкоголь обнаружен в помещении кафе. По результатам проверки в отношении юридического лица ООО «Буфет» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии» и направлено в Арбитражный суд Липецкой области, - сообщили в прокуратуре.
Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск прокуратуры и оштрафовал ООО «Буфет» на 1 500 000 рублей. Решение арбитражного суда пока не вступило в силу. Представители общепита могут его обжаловать.
- В ходе проведения проверки выявлен факт незаконного оборота алкогольной продукции в кафе «Teatro», выразившийся в хранении алкогольной продукции в нарушении ст. 18 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Сотрудниками полиции из кафе изъято около 100 бутылок различных наименований крепких алкогольных напитков. Представитель ООО «Буфет» пояснил, что обнаруженная при проверке алкогольная продукции приобретена им для личных целей, не предназначена для реализации, барная карта к кафе отношения не имеет. Однако данный факт не имеет значения для квалификации правонарушения, поскольку алкоголь обнаружен в помещении кафе. По результатам проверки в отношении юридического лица ООО «Буфет» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии» и направлено в Арбитражный суд Липецкой области, - сообщили в прокуратуре.
Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск прокуратуры и оштрафовал ООО «Буфет» на 1 500 000 рублей. Решение арбитражного суда пока не вступило в силу. Представители общепита могут его обжаловать.
липчанин
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