Общество

51 минуту назад

Кафе оштрафовали на 1,5 млн рублей за хранение спиртного

3 393
#алкоголь #штраф #торговля
Кафе оштрафовали на 1,5 млн рублей за хранение спиртного

У предприятия общественного питания не была разрешения на оборот алкоголя.

Ранее GOROD48 сообщал о том, что липецкое кафе оштрафовали на 1,5 млн рублей за нелегальную торговлю спиртным. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ООО «Буфет» привлекли к административной ответственности за отсутствие лицензии на хранение спиртосодержащей продукции.

- В ходе проведения проверки выявлен факт незаконного оборота алкогольной продукции в кафе «Teatro», выразившийся в хранении алкогольной продукции в нарушении ст. 18 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Сотрудниками полиции из кафе изъято около 100 бутылок различных наименований крепких алкогольных напитков. Представитель ООО «Буфет» пояснил, что обнаруженная при проверке алкогольная продукции приобретена им для личных целей, не предназначена для реализации, барная карта к кафе отношения не имеет. Однако данный факт не имеет значения для квалификации правонарушения, поскольку алкоголь обнаружен в помещении кафе. По результатам проверки в отношении юридического лица ООО «Буфет» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии» и направлено в Арбитражный суд Липецкой области, - сообщили в прокуратуре.

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск прокуратуры и оштрафовал ООО «Буфет» на 1 500 000 рублей. Решение арбитражного суда пока не вступило в силу. Представители общепита могут его обжаловать.
3 393
#алкоголь #штраф #торговля

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

липчанин

5 минут назад
Возле д.57 по ул.Неделина уже несколько лет примастился в глубине двора круглосуточный(!) киоск. Там можно вечером, а тем более ночью приобрести не только пиво! кто-то этот киоск крепко крышует, раз до него до сих пор не добралась полиция
ответить

О!

18 минут назад
Ламбруско! Отличное винцо.
ответить

Если

23 минуты назад
Небудет алкоголя,они сразу будут банкроты.
ответить

Еще в рубрике

Школы Липецкой области примут 13140 первоклассников
#школа #1 сентября
Школы Липецкой области примут 13140 первоклассников

7 минут назад

Общество
В «Трибуне» оказались тараканы и кальяны
#проверка #нарушение #Трибуна
2
В «Трибуне» оказались тараканы и кальяны

17 минут назад

Общество
31-летний липчанин попал в больницу после встречи с гадюкой
#змея #гадюка
4
31-летний липчанин попал в больницу после встречи с гадюкой

30 минут назад

Общество
В честь Дня флага отправятся в водный поход
#День Флага #поход
3
В честь Дня флага отправятся в водный поход

42 минуты назад

Общество
Росавиация выдала допуск на рейсы из Липецка в Египет
#туризм #аэропорт
4
Росавиация выдала допуск на рейсы из Липецка в Египет

сегодня, 09:23

Общество
В Липецке назвали лучшие школы по числу победителей и призеров олимпиад
#школа #олимпиада
18
В Липецке назвали лучшие школы по числу победителей и призеров олимпиад

сегодня, 08:34

Общество