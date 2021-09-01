Общество

сегодня, 10:45

Александр Мочалов: «Для основной части детей дорога в школу безопасна»

4 686
#школа #дорога #ремонт дороги
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Александр Мочалов: «Для основной части детей дорога в школу безопасна»

Корреспондент GOROD48 сходил сегодня утром в школу № 27, которая находится рядом с реконструируемой улицей 50 лет НЛМК.

Инженерно-технологическая школа №27 находится рядом с реконструируемой улицей 50 лет НЛМК. Поэтому важно обеспечить безопасный подход к учебному заведению. 

Переход через улицу 50 лет НЛМК рядом с торговым комплексом «L-СИТИ» огородили ленточкой. Два дня назад здесь побывала мэр Евгения Уваркина и поручила подрядчику оборудовать здесь безопасный проход.



Чуть дальше, возле магазина «Метро», переход огражден красной сеткой. Именно здесь улицу 50 лет НЛМК пересекает большинство пешеходов. Родители, которые вели сегодня в школу первоклассников, дорогой были не очень довольны.



— Дорога безопасна, но неудобна, — считает мать первоклассника.

— Подхода к школе просто нет. Какая тут безопасность? Ребенка одного я здесь не пущу. Стройка рядом, — это мнение другой матери.

Сразу после перехода через улицу 50 лет НЛМК там, где двигаются автомобили, в том числе и грузовики на стройку, установлены знаки «Пешеходный переход». Правда, из-за ночного ливня, дорога расползлась и нарядным школьникам пришлось прыгать, чтобы не испачкать обувь.

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Зато на оборудованном пешеходном переходе прямо возле школы дежурил сотрудник ГИБДД.



— Основная часть детей будет ходить безопасно, но у процентов 10-20, тех кто переходит улицу со стороны «Метро» и улицы Воровского, возможны проблемы, — рассказал директор школы № 27 Александр Мочалов. — В настоящий момент там оборудованы транспортные ворота, надеюсь, что это положительно скажется на безопасности. Есть трудности и у учеников, которые приходят в школу со стороны Петровского рынка и улицы Неделина. Но там тоже, насколько я знаю, должны сделать коридор.

Сегодня ученики благополучно добрались до школы. 


4 686
#школа #дорога #ремонт дороги
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Комментарии (4)

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А сам депутат там ходил да ещё и вечером ?

25 минут назад
А когда заработает вторая смена как там на ощупь да по щебёнке. Где временное освещение,
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Юрий

44 минуты назад
А где рабочие,где техника? Уже полгода никто ничего не делает. Для того чтоб закрепить за собой объект,все раскопали и бросили. Если ничего не движется,зачем надо было перекрывать движение и создавать неудобства жителям.
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Человек

44 минуты назад
Главное, чтобы и школа была безопасной для детей и их родителей.
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Житель Липецка

53 минуты назад
Посмотрите дорогу передвижения школьников с ул.Известковой в школу номер 8.
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