Александр Мочалов: «Для основной части детей дорога в школу безопасна»

Корреспондент GOROD48 сходил сегодня утром в школу № 27, которая находится рядом с реконструируемой улицей 50 лет НЛМК.

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Инженерно-технологическая школа №27 находится рядом с реконструируемой улицей 50 лет НЛМК. Поэтому важно обеспечить безопасный подход к учебному заведению.Переход через улицу 50 лет НЛМК рядом с торговым комплексом «L-СИТИ» огородили ленточкой. Два дня назад здесь побывала мэр Евгения Уваркина и поручила подрядчику оборудовать здесь безопасный проход.Чуть дальше, возле магазина «Метро», переход огражден красной сеткой. Именно здесь улицу 50 лет НЛМК пересекает большинство пешеходов. Родители, которые вели сегодня в школу первоклассников, дорогой были не очень довольны.— Дорога безопасна, но неудобна, — считает мать первоклассника.— Подхода к школе просто нет. Какая тут безопасность? Ребенка одного я здесь не пущу. Стройка рядом, — это мнение другой матери.Сразу после перехода через улицу 50 лет НЛМК там, где двигаются автомобили, в том числе и грузовики на стройку, установлены знаки «Пешеходный переход». Правда, из-за ночного ливня, дорога расползлась и нарядным школьникам пришлось прыгать, чтобы не испачкать обувь.Зато на оборудованном пешеходном переходе прямо возле школы дежурил сотрудник ГИБДД.— Основная часть детей будет ходить безопасно, но у процентов 10-20, тех кто переходит улицу со стороны «Метро» и улицы Воровского, возможны проблемы, — рассказал директор школы № 27 Александр Мочалов. — В настоящий момент там оборудованы транспортные ворота, надеюсь, что это положительно скажется на безопасности. Есть трудности и у учеников, которые приходят в школу со стороны Петровского рынка и улицы Неделина. Но там тоже, насколько я знаю, должны сделать коридор.Сегодня ученики благополучно добрались до школы.