сегодня, 10:50
Следственный комитет снял подозрения во взяточничестве с майора полиции
Уволенный с должности старшего уполномоченного отдела уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД РФ по Липецку Александр Цуканов сейчас пытается восстановиться на работе.
Напомним, что 29 апреля этого года в Сети появился сразу же ставший вирусным видеоролик активиста ЛДПР Дениса Власова, в котором утверждается, что сотрудник полиции потребовал у липчанина 200 000 рублей за не привлечение того к уголовной ответственности. Денис Власов рассказал GOROD48, что утром 28 апреля ему позвонил знакомый Илья. Мужчина сообщил, что в его двери ломятся полицейские. Юрист попросил знакомого передать телефон одному из них и выяснил, что Илью забирают во второй отдел УМВД РФ по Липецку для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Утром 29 апреля Илью должны были освободить, но полицейский Александр Цуканов, как заявил Денис Власов, на личном автомобиле повез задержанного в банк оформлять кредит на 200 тысяч рублей. Это были деньги, которые должен были стать откупными от уголовного дела. Но оформить займ не получилось - в банке Илье в кредите отказали. Сотрудник полиции привез задержанного в полицию, откуда тот вышел лишь вечером. А потом, на основании заявления Ильи Машкова, появилось уголовное дело в отношении майора полиции, которого заподозрили в приготовлении к получению взятки, сопряженным с вымогательством.
Позже в публикации «Обвиняемый во взяточничестве майор полиции считает себя жертвой оговора», мы дали слово обоим фигурантам уголовного дела: обвиняемому и потерпевшему, оказавшемуся родственником Дениса Власова.
Александр Цуканов рассказал GOROD48, что участвовал в расследовании заявления жительницы Санкт-Петербурга Екатерины Севостьяновой о краже. Женщина продала семье Машковых квартиру в Липецке, пообещав покупателям отдать им и подвал, в котором хранились ее вещи. А весной этого года она узнала, что подвал вскрыт, а из него исчезло ее имущество, которое она оценила в 200 тысяч рублей. Часть ее вещей потом нашлась на сайте «Авито». И, как следовало из заявления Цуканова, Илья Машков сознался в краже имущества гражданки Севостьяновой.
- Я его не бил, ему не угрожал. Тем более не требовал никаких денег за прекращение уголовного дела. Так как сумма похищенного превышала 200 тысяч рублей, я и не мог, кстати, прекратить расследование по этому делу, даже если бы и хотел, ведь все процессуальные решения принимает следователь. Я чист и честен! - сказал полицейский, к этому времени уволенный из рядов сотрудников МВД из-за заявления Ильи Машкова.
Адвокат Цуканова, Валерий Смольянинов, сказал GOROD48 следующее:
- Александр Цуканов в течении 14 лет добросовестно работал в уголовном розыске. На его счету - раскрытие более 300 преступлений. При раскрытии одного из них, он, получив сведения о совершенном преступлении, предпринял меры к розыску похищенного. А потом его действия были интерпретированы иным образом. Особо отмечу, что возбужденное без должной проверки уголовное дело стало основанием для увольнения сотрудника полиции. Такой поспешный скоропалительный подход связан исключительно с фактом огласки этой истории в СМИ и телеграмм-каналах.
В свою очередь, Илья Машков заявил GOROD48, что виновным в преступлении себя не считает, хотя и обвиняется в краже по части второй статьи 168 УК РФ. Он говорит, что квартиру у Севостьяновой его семья купила зимой 2016 года. И что прежняя хозяйка квартиры несколько лет просила их хранить ее вещи, а потом сказала, чтобы они делали с ними все, что хотят. Машков утверждает, что на «Авито» он ничего не продавал. Чужие вещи из подвала вынес к подъезду, где их и растащили желающие. Через «Авито» он и его родные продавали свои вещи. И что Цуканов в своем кабинете намекал ему на то, что его дело можно решить по другому, что можно урегулировать его денежно.
Итак, подозрения во взяточничестве с Александра Цуканова сняты. Что теперь намерен предпринять экс-сотрудник полиции?
- Так как уголовное дело в отношении моего клиента было возбуждено на основании голословных заявлений Ильи Машкова, то Александр Цуканов обратился в Советский отдел СУ СК по Липецкой области с заявлением о возбуждении уголовного дела по статье 306 УК РФ, за заведомо ложный донос. Сейчас мы ждем решения следственного органа по этому заявлению. Также Александр Цуканов в начале августа обратился в суд к своему работодателю с иском о восстановлении его на работе. Мы обжалуем выводы служебной проверки, на основании которой он был уволен. По этому заявлению состоялось уже шесть заседаний, после чего суд объявил перерыв до 28 сентября, и это странно, ведь по этой категории дел процессы идут обычно месяц. Напомню, что в послужном списке Александра Цуканова - 14 разных поощрений и ни одного взыскания. И это все не было учтено при принятии решения об его увольнении, - сказал адвокат Валерий Смольянинов.
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