Лишь один из трёх липецких государственных университетов объявил дополнительный набор

По всей стране университеты объявили дополнительный набор, чтобы заполнить все места.

Лишь один из из трёх липецких государственных университетов объявил дополнительный набор. Речь идёт об ЛГТУ. А вот в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского и ЕГУ имени И. А. Бунина приёмные кампании завершены.



Как сообщила GOROD48 руководитель приёмной комиссии Елецкого государственного университета имени И. А.Бунина Юлия Кутафина, всего в ЕГУ в этом году поступил 1151 первокурсник, в том числе 869 человек — на бюджетные места, а 282 человека будут учиться на коммерческой основе. Все имеющиеся места заняты, дополнительный набор объявлять не будут.



Аналогичная ситуация и в Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. Как сообщил GOROD48 проректор ЛГПУ Денис Кретов, в педагогоческий университет в этом году поступили 1043 человека: 632 — на бюджетные места и 411 будут учиться по контракту. Дополнительного набора не будет.



А вот Липецкий государственный технический университет объявил дополнительный прием поступающих на вакантные бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета.



Дополнительный прием начался 21 августа и продлится до 24 сентября. До 6 сентября будет идти прием документов от поступающих на обучение по вступительным испытаниям ЛГТУ, до 10 сентября – прием документов от поступающих на обучение по результатам ЕГЭ. 7 сентября состоятся вступительные испытания, 9 сентября – резервный день проведения экзаменов. Конкурсные списки будут опубликованы 14 сентября, 17-го завершится прием заявлений о согласии на зачисление от поступающих, а 24 сентября будет изданы приказы о зачислении.



По мнению федеральных экспертов, вузы не смогли набрать необходимое количество первокурсников из-за отмены второй волны зачисления.



Как сообщает официальный сайт ЛГТУ, по итогам приёма в вузе осталось 118 вакантных бюджетных мест. Больше всего вакантных бюджетных мест в ЛГТУ — 34 на направлении подготовки «Строительство», 24 — на специальности «Металлургия», 12 — на «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», 11 — на «Электроэнергетика и электротехника», 7 — на «Биотехнические системы и технологии», по 6 — на специальностях «Машиностроение» и «Материаловедение и технологии материалов», 5 — на «Наземные транспортно-технологические комплексы», 4 - на специальности «Прикладная механика», по 2 места на направлениях «Наземные транспортно-технологические средства», «Химическая технология», по одному месту на специальностях «Технологические машины и оборудование», «Мехатроника и робототехника», «Наноинженерия», «Технология художественной обработки материалов», «Эксплуатация железных дорог».