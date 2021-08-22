Происшествия

24 минуты назад

Липчанин пошел под суд за кражу 34 шоколадок

6 264
#кража #магазин
Липчанин пошел под суд за кражу 34 шоколадок

Преступнику придется восемь месяцев отдавать часть заработка государству.

Мировой судья СУ № 4 Октябрьского района определила наказание для безработного жителя Липецка, которого поймали на краже из магазина. Мужчина еще до вынесения приговора согласился с предъявленным обвинением.

Преступление было совершено в сетевом магазине в Липецке вечером 26 января 2021 года. Злоумышленник украл со стеллажей 34 плитки элитного шоколада «Бабаевский». Мужчине удалось без помех покинуть торговый зал с наворованным, которое он держал в руках. Злоумышленника вычислили по записям с камер наблюдения в торговом зале. Ущерб магазина оценили в 3 059 рублей и 66 копеек.

Суд признал липчанина виновным в краже и приговорил его к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства.
6 264
#кража #магазин

Комментарии (6)

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Коммунист

8 минут назад
Босоногий, буржуи социалистическую собственность отжали, а шоколад так и не научились делать)))
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Мимоходом

8 минут назад
Некоторые воруют шоколадки по миллиону за плитку и получают условно. Статус у них не тот.
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Босоногий

13 минут назад
Какая страна ... такая и элитная шоколадка!
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Коммунист

14 минут назад
Смотрящий, капитализм...
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Смотрящий

16 минут назад
Элитный шоколад - по 89 рублей за плитку! Дожили ...
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Нонка

21 минуту назад
Насладился!
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