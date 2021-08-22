Липчанин пошел под суд за кражу 34 шоколадок

Преступнику придется восемь месяцев отдавать часть заработка государству.

Мировой судья СУ № 4 Октябрьского района определила наказание для безработного жителя Липецка, которого поймали на краже из магазина. Мужчина еще до вынесения приговора согласился с предъявленным обвинением.



Преступление было совершено в сетевом магазине в Липецке вечером 26 января 2021 года. Злоумышленник украл со стеллажей 34 плитки элитного шоколада «Бабаевский». Мужчине удалось без помех покинуть торговый зал с наворованным, которое он держал в руках. Злоумышленника вычислили по записям с камер наблюдения в торговом зале. Ущерб магазина оценили в 3 059 рублей и 66 копеек.



Суд признал липчанина виновным в краже и приговорил его к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства.