Коронавирус
19 минут назад
За сутки в Липецкой области выявили 240 случаев COVID-19, 8 человек умерли
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Для сравнения: 13 августа 2020 года было выявлено 16 случаев инфицирования коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 240 новых случаев коронавирусной инфекции, 8 человек умерли, 195 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 42 844 случая COVID-19, выздоровели 36 738 человек, умерли 1 254 человека.
В России за сутки выявлены 22 277 случаев COVID-19, выздоровели 19368 человек, умерли — 815 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 557 068 случаев COVID-19, выздоровели 5 848 340 человек, умерли — 168 864 человека.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 42 844 случая COVID-19, выздоровели 36 738 человек, умерли 1 254 человека.
В России за сутки выявлены 22 277 случаев COVID-19, выздоровели 19368 человек, умерли — 815 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 557 068 случаев COVID-19, выздоровели 5 848 340 человек, умерли — 168 864 человека.
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Наталья
Ковидоз