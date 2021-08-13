Коронавирус

19 минут назад

За сутки в Липецкой области выявили 240 случаев COVID-19, 8 человек умерли

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 240 случаев COVID-19, 8 человек умерли

Для сравнения: 13 августа 2020 года было выявлено 16 случаев инфицирования коронавирусом.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 240 новых случаев коронавирусной инфекции, 8 человек умерли, 195 человек вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 42 844 случая COVID-19, выздоровели 36 738 человек, умерли 1 254 человека.

В России за сутки выявлены 22 277 случаев COVID-19, выздоровели 19368 человек, умерли — 815 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 6 557 068 случаев COVID-19, выздоровели 5 848 340 человек, умерли — 168 864 человека.
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#коронавирус

Комментарии (2)

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Наталья

1 минуту назад
Во всем мире спад,только в Липецке в одной поре,доплаты не хочется терять,все болезни под одну гребёнку,ковид!!! Хватит уже людям морочить голову!!!
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Ковидоз

6 минут назад
А эту женщину , которая умерла у 2 поликлиники вписали в статистику?
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