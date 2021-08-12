Спорт

24 минуты назад

Липецкие волейболистки сыграют на Евро за сборную России

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#Волейбол #Капустина #Горбунова
Липецкие волейболистки сыграют на Евро за сборную России

Наши девчата постараются утешить болельщиков после провала предшественниц на Олимпийских играх.

Волейболистки «Липецка» Ирина Капустина (Сазонова) и Валерия Горбунова сыграют за сборную России на чемпионате Европы-2021. В липецкий клуб поступило официальное письмо с вызовом волейболисток. 

Капустина и Горбунова ещё весной оказались в расширенном списке кандидаток в сборную России , но в состав на Олимпиаду в Токио не попали. Но на чемпионат Европы едут совсем другие игроки, чем на Олимпийские Игры за исключением связующей Евгении Старцевой. 

Чемпионат Европы стартует 19 августа сразу в четырёх странах Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии. 24 команды участницы разбиты на четыре группы по 6 команд в каждой. В плей-офф выйдут по четыре сильнейшие сборные. Россиянок ждут встречи с командами Франции (20 августа), Азербайджана (22 августа),  Бельгии (23 августа), Сербии (25 августа), Боснии и Герцеговины (26 августа). 

Чемпионаты Европы по волейболу проводятся раз в два года. В 2013 (турнир проходил в Германии и Швейцарии) и 2015 (Бельгия, Нидерланды) годах россиянки брали «золотые» медали, а на двух последних Евро – 2017 (Азербайджан, Грузия) и 2019 (Турция, Венгрия, Словакия, Польша) оставались без наград. 

В турнире-2021 наша сборная способна побороться за призовые места и взять частичный реванш за фиаско на Олимпиаде, где на групповом этапе наша команда стала 4-й, а на первой же стадии плей-офф – в четвертьфинале уступила будущим «серебряным» медалисткам из Бразилии – 1:3. Олимпийской «золото» досталось США, которые в финале не оставили бразильянкам шансов – 3:0. 


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#Волейбол #Капустина #Горбунова

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