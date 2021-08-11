Александр Афанасьев: «Ниженка - это фактически центр города, но выглядит как окраина»

Сегодня в рамках проекта «Наш округ» Липецкого горсовета его председатель Александр Афанасьев побывал вместе с депутатом округа №3 Олегом Косолаповым на Ниженке и в части района Сокол.

Спикер горсовета Александр Афанасьев вместе с депутатом посетили самые проблемные территории. Первая точка — детская площадка в частном секторе на улице Маяковского, 63а. По просьбе жителей Ниженки депутатом Олегом Косолаповым здесь установлены два игровых комплекса. Теперь это место пользуется большой популярностью не только у 1200 жителей частного сектора Ниженки — а здесь около 850 домов, но и у жителей многоквартирных домов, расположенных неподалёку. В общей сложности площадку облюбовали около 2000 липчан, и в выходные здесь традиционно полно отдыхающих.











Половина жителей Ниженки — с улиц Маяковского, 20-го Партсъезда и улицы Салтыкова-Щедрина объединились в ТОС «Маяковский», создали специальный чат для общения и взяли на себя содержание подаренной детской площадки. Под руководством председателя ТОСа Людмилы Абрамовой жители договариваются о покосе травы, субботниках, уборке мусора — и всё делают своими силами. Заинтересовать общественными пространствами жителей частного сектора было непросто, но получилось. Но всё равно иногда в товарищах согласья нет, и сегодня урна на детской площадке оказалась переполненной.











От детской площадки Александр Афанасьев и Олег Косолапов направились на улицу Студеновскую. Здесь жители округа просят обустроить пешеходные переходы к школам №8 и 9, где учится большинство детей, проживающих в частном секторе. Вообще, переходы тут есть, но липчан не устраивает большое расстояние между ними.















Также горожане просят установить сплошное ограждение по всей протяженности дороги от остановки «Арктическая» до остановки «Школа №8», чтобы не летела грязь с дороги. Пожелания жителей Ниженки уже к 1 сентября изменить маршрут до школ наткнулись на большие сложности: по мнению ГИБДД, видимость на этом участке улицы из-за подъема и резкого поворота ограничена, и обустройство новых наземных переходов невозможно.



















Помимо чаяний жителей Ниженки, депутатская инспекция обращала внимание на явные недочёты — например, у дома №8 на Студёновской обнаружен непроходимый бурьян вдоль дороги, неубранный мусор и антисанитария.































Как сообщил начальник управления Правобережным округом администрации города Липецка Вячеслав Погорелов, на минувшей неделе уже выдано предписание собственнику земельного участка о наведении порядка, но пока оно не выполнено. Если порядок так и не наведут, возможны штафные санкции.











Третья точка - улица Димитрова. Не так давно на прибрежной территории реки Воронеж ликвидировали постоянную грязь и болото, отсыпав дорогу щебнем. А вот избавиться от несанкционированной свалки пока так не удалось, хотя чего только не делали — даже ставили бетонные блоки, чтобы перегородить проезд. Строительно-бытовой мусор свозят сами жители.











- Сюда дети приходят, чтобы покататься на качелях и на горках, и мамы спокойны, что они не лезут в кусты и в овраги, - отметил Олег Косолапов. - В долгосрочных планах — создание большой рекреационной зоны со спортивными площадками, футбольным и волейбольным полем. Есть даже идея соединить эту территорию с центральным пляжем, чтобы сделать его более доступным для отдыха живущих здесь людей.- Мы возьмём паузу, чтобы разобраться с этой ситуацией, и если невозможен пешеходный переход по проезжей части, потребуем у мэрии строительства надземного перехода, - заявил Александр Афанасьев. - Жизнь и здоровье наших детей — в приоритете. С этой проблемой нужно разбираться.Монтаж ограждения спикер горсовета Александр Афанасьев также пообещал в самое ближайшее время обсудить с мэром Евгенией Уваркиной.- В рамках проекта «Наш округ» Липецкого горсовета мы посетили практически все окраины Липецка, сегодня побывали на Ниженке — это фактически центр города, но выглядит как окраина. Всё в мусоре, все захламлено, удручающее впечатление — надо эти проблемы решать, — отметил Александр Афанасьев. — На ближайшей комиссии горсовета будем требовать от мэрии убирать и окосить все неразграниченные территории. На комиссии истребуем деньги на очистку несанкционированных свалок и наведении порядка на тех территориях, которые у нас никак не оформлены.