Липчанин пошел смотреть салют и очнулся в больнице через три месяца

На улице он сделал замечание вандалу, ломающему дверь в подъезд. Хулиган отправил неравнодушного гражданина в нокаут.

Мировой судья судебного участка № 15 Советского района Липецка определила наказание мужчине, которого обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью. Подсудимый совершил преступление в новогоднюю ночь: избил сделавшего ему замечание прохожего.



Как рассказал в суде потерпевший, в новогоднюю ночь 1 января 2020 года он вместе с семьей пошел на улицу смотреть салют. Около трех часов ночи они решили возвращаться домой. Когда потерпевший проходил к дому №15 по улице Фрунзе, то он увидел, как неизвестный молодой мужчина ногой выламывает дверь в подъезд. Потерпевший сделал ему замечание. Более он ничего не помнит, пришел в себя в больнице. Позже от своего сына он узнал, что вандал ударил его с размаху по голове, от чего он не удержался на ногах и упал спиной на асфальт, ударившись затылком, и потерял сознание. Память и сознание к потерпевшему вернулись только в марте 2020 года, после был выписан из больницы домой.



Когда потерпевший рухнул без сознания, его сын подрался с вандалом. На шум вышли соседи. Они вызвали бригаду «Скорой помощи». Отца, сына и агрессивного вандала увезли в больницу. Так что установить личность преступника не составило труда.



Суд приговорил агрессивного вандала за это преступление к году исправительных работ с удержанием 10% в пользу государства. Но у парня была непогашенная судимость за нелегальный оборот наркотиков. По совокупности его приговорили к 11 месяцам заключения в колонии-поселении со штрафом в размере 16 000 рублей. Парня взяли под стражу в зале суда.

