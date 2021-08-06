Происшествия

49 минут назад

Липчанин пошел смотреть салют и очнулся в больнице через три месяца

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#салют #драка #вандализм
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Липчанин пошел смотреть салют и очнулся в больнице через три месяца

На улице он сделал замечание вандалу, ломающему дверь в подъезд. Хулиган отправил неравнодушного гражданина в нокаут.

Мировой судья судебного участка № 15 Советского района Липецка определила наказание мужчине, которого обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью. Подсудимый совершил преступление в новогоднюю ночь: избил сделавшего ему замечание прохожего.

Как рассказал в суде потерпевший, в новогоднюю ночь 1 января 2020 года он вместе с семьей пошел на улицу смотреть салют. Около трех часов ночи они решили возвращаться домой. Когда потерпевший проходил к дому №15 по улице Фрунзе, то он увидел, как неизвестный молодой мужчина ногой выламывает дверь в подъезд. Потерпевший сделал ему замечание. Более он ничего не помнит, пришел в себя в больнице. Позже от своего сына он узнал, что вандал ударил его с размаху по голове, от чего он не удержался на ногах и упал спиной на асфальт, ударившись затылком, и потерял сознание. Память и сознание к потерпевшему вернулись только в марте 2020 года, после был выписан из больницы домой.

Когда потерпевший рухнул без сознания, его сын подрался с вандалом. На шум вышли соседи. Они вызвали бригаду «Скорой помощи». Отца, сына и агрессивного вандала увезли в больницу. Так что установить личность преступника не составило труда.

Суд приговорил агрессивного вандала за это преступление к году исправительных работ с удержанием 10% в пользу государства. Но у парня была непогашенная судимость за нелегальный оборот наркотиков. По совокупности его приговорили к 11 месяцам заключения в колонии-поселении со штрафом в размере 16 000 рублей. Парня взяли под стражу в зале суда.
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#салют #драка #вандализм
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Комментарии (7)

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Наталья

7 минут назад
Интересно!!! В пользу государства? А в пользу потерпевшего?? Нормальные у нас законы!!! А в основном прекрасная маркиза,все хорошо,все хорошо!!! Смех да и только!!!
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кокс

10 минут назад
Блин лучше бы недочитал ((((кровь закипела!!! дикая несправедливости государства.
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Викторм

18 минут назад
Как же так?! Человек три месяца в коме пролежал, а это назвали легким вредом здоровью???!!! Следователя, прокурора и судью самих надо на нары отправлять...
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Гость

26 минут назад
Во сколько обошлось лечение в 3 месяца государству? В 16 т.р.? Полный бред... и где вы увидели лёгкий вред ?
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Все Путем

33 минуты назад
РФ не правовое государство
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Макс

37 минут назад
На 3 месяца без сознания - это легкий вред???
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111

39 минут назад
Три месяца без сознания - это причинение легкого вреда здоровью?!
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