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Александр Козин не убедил апелляционный суд в своей невиновности

10 763
#Козин #суд #мошенничество
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Александр Козин не убедил апелляционный суд в своей невиновности

Приговор по обвинению в мошенничестве оставлен в силе.

В Липецком областном суде закончилось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор бывшему депутату, экс-руководителю регионального Фонда капремонта и некогда успешному бизнесмену Александру Козину. Суд первой инстанции признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 3,5 годам заключения. Козин и его защитники в апелляции попробовали убедить суд в незаконности приговора и отсутствии состава преступления, но коллегия оставила приговор в силе.

Напомним, 26 апреля 2021 года Правобережный районный суд Липецка признал Александра Козина виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Козина приговорили к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Уголовное преследование Александра Козина инициировало ПАО «Липецккомбанк» после того, как учредитель завода «ЛЗСК Оконные системы» прекратил выплаты по кредитам, полученным в 2014 году на постройку второй очереди предприятия в ОЭЗ «Липецк». После этого предприниматель ушел из стекольно-оконного бизнеса в региональный Фонд капитального ремонта, так и не построив завод в особой экономической зоне. Предварительное следствие сочло, что Александр Козин в два приема получил в банке 35 млн рублей, но отказался платить по счетам и остался должен кредитной организации без учета процентов 33 млн рублей.

Уголовное дело возбудили зимой 2017 в Правобережном отделе СУ СК РФ по Липецкой области. Однако, в июле того же года сыщики пришли к выводу о том, что в действиях клиента ПАО «Липецккомбанк» нет криминала, а присутствуют обычные гражданско-правовые отношения (следствие все же пришло к выводу, что Александр Козин получал кредиты в банке, но тот категорически отрицал получение денег). В марте 2019-го предварительное расследование было реанимировано - на следующий день после увольнения Козина с поста директора Фонда капремонта Липецкой области. По данным предварительного следствия, Александр Козин, как учредитель компании «Оконные системы», в декабре 2013 года и в апреле 2014 года заключил с «Липецккомбанком» два кредитных договора на общую сумму 35 млн рублей. Деньги он якобы возвращать не собирался.

Государственный обвинитель Борис Дворников счел вину подсудимого доказанной и запросил наказание в виде 4,5 года реального лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима. Три защитника подсудимого и он сам попросили суд вынести оправдательный приговор, но этого не произошло.
10 763
#Козин #суд #мошенничество
2

Комментарии (10)

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Коммунист

5 минут назад
Будет теперь с одним известным ИПешником рукавицы шить..
ответить

Всё по жизни

6 минут назад
Посидел в депутатах, теперь посидит в зеках. Так и должно быть.
ответить

Жеглов

9 минут назад
Вор должен сидеть в тюрьме
ответить

Житель Липецка

29 минут назад
Мало дали вору и мошеннику.
ответить

Том

35 минут назад
До выбор не отпустили ли бы никак!!!
ответить

Артурчик

45 минут назад
За то он убедил банк выдать ему бабла.
ответить

Либерал

47 минут назад
Как же так?, 37 год наступил!
ответить

Вася

49 минут назад
Порш Панамеру у него конфисковали?
ответить

Как же так?

53 минуты назад
Честного человека свободы лишили)))
ответить

!!!

сегодня, 16:57
По заслугам ему! Обманщик!
ответить

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