Происшествия
сегодня, 16:51
Александр Козин не убедил апелляционный суд в своей невиновности
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Приговор по обвинению в мошенничестве оставлен в силе.
В Липецком областном суде закончилось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор бывшему депутату, экс-руководителю регионального Фонда капремонта и некогда успешному бизнесмену Александру Козину. Суд первой инстанции признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 3,5 годам заключения. Козин и его защитники в апелляции попробовали убедить суд в незаконности приговора и отсутствии состава преступления, но коллегия оставила приговор в силе.
Напомним, 26 апреля 2021 года Правобережный районный суд Липецка признал Александра Козина виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Козина приговорили к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.
Уголовное преследование Александра Козина инициировало ПАО «Липецккомбанк» после того, как учредитель завода «ЛЗСК Оконные системы» прекратил выплаты по кредитам, полученным в 2014 году на постройку второй очереди предприятия в ОЭЗ «Липецк». После этого предприниматель ушел из стекольно-оконного бизнеса в региональный Фонд капитального ремонта, так и не построив завод в особой экономической зоне. Предварительное следствие сочло, что Александр Козин в два приема получил в банке 35 млн рублей, но отказался платить по счетам и остался должен кредитной организации без учета процентов 33 млн рублей.
Уголовное дело возбудили зимой 2017 в Правобережном отделе СУ СК РФ по Липецкой области. Однако, в июле того же года сыщики пришли к выводу о том, что в действиях клиента ПАО «Липецккомбанк» нет криминала, а присутствуют обычные гражданско-правовые отношения (следствие все же пришло к выводу, что Александр Козин получал кредиты в банке, но тот категорически отрицал получение денег). В марте 2019-го предварительное расследование было реанимировано - на следующий день после увольнения Козина с поста директора Фонда капремонта Липецкой области. По данным предварительного следствия, Александр Козин, как учредитель компании «Оконные системы», в декабре 2013 года и в апреле 2014 года заключил с «Липецккомбанком» два кредитных договора на общую сумму 35 млн рублей. Деньги он якобы возвращать не собирался.
Государственный обвинитель Борис Дворников счел вину подсудимого доказанной и запросил наказание в виде 4,5 года реального лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима. Три защитника подсудимого и он сам попросили суд вынести оправдательный приговор, но этого не произошло.
Напомним, 26 апреля 2021 года Правобережный районный суд Липецка признал Александра Козина виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Козина приговорили к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.
Уголовное преследование Александра Козина инициировало ПАО «Липецккомбанк» после того, как учредитель завода «ЛЗСК Оконные системы» прекратил выплаты по кредитам, полученным в 2014 году на постройку второй очереди предприятия в ОЭЗ «Липецк». После этого предприниматель ушел из стекольно-оконного бизнеса в региональный Фонд капитального ремонта, так и не построив завод в особой экономической зоне. Предварительное следствие сочло, что Александр Козин в два приема получил в банке 35 млн рублей, но отказался платить по счетам и остался должен кредитной организации без учета процентов 33 млн рублей.
Уголовное дело возбудили зимой 2017 в Правобережном отделе СУ СК РФ по Липецкой области. Однако, в июле того же года сыщики пришли к выводу о том, что в действиях клиента ПАО «Липецккомбанк» нет криминала, а присутствуют обычные гражданско-правовые отношения (следствие все же пришло к выводу, что Александр Козин получал кредиты в банке, но тот категорически отрицал получение денег). В марте 2019-го предварительное расследование было реанимировано - на следующий день после увольнения Козина с поста директора Фонда капремонта Липецкой области. По данным предварительного следствия, Александр Козин, как учредитель компании «Оконные системы», в декабре 2013 года и в апреле 2014 года заключил с «Липецккомбанком» два кредитных договора на общую сумму 35 млн рублей. Деньги он якобы возвращать не собирался.
Государственный обвинитель Борис Дворников счел вину подсудимого доказанной и запросил наказание в виде 4,5 года реального лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима. Три защитника подсудимого и он сам попросили суд вынести оправдательный приговор, но этого не произошло.
10 763
Коммунист
Всё по жизни
Жеглов
Житель Липецка
Том
Артурчик
Либерал
Вася
Как же так?
!!!