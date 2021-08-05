Коронавирус

58 минут назад

За сутки в Липецкой области выявили 239 случаев COVID-19, 10 человек умерли

6 556
#коронавирус
1
За сутки в Липецкой области выявили 239 случаев COVID-19, 10 человек умерли

Для сравнения: 5 августа 2020 года было выявлено 19 случаев инфицирования коронавирусом.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 239 новых случаев коронавирусной инфекции, 10 человек умерли, 218 человек вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 40 932 случая COVID-19, выздоровели 35 162 человека, умерли 1 186 человек.

В России за сутки выявлены 23 120 случаев COVID-19, выздоровели 20 370 человек, умерли — 794 человека.

С начала эпидемии в стране выявили 6 379 904 случая COVID-19, выздоровели 5 700 212 человек, умерли — 162 509 человек.
6 556
#коронавирус
1

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Н

14 минут назад
Почему в Китае 5 000 умерших всего за полтора года,не тем лечат вРоссии...вопрос: а не преднамеренно ли все, что у нас происходит?
ответить

Сопротивление

20 минут назад
В Петербурге запускают сеть центров по борьбе c обязательной вакцинацией. Основатель и генеральный директор ХК «Сити 78» и один из самых богатых депутатов Законодательного собрания Ленобласти Руслан Гайсин объявил о запуске в Петербурге и Ленобласти офисов юридической помощи людям, лишившихся работы из-за отказа сделать прививку от коронавируса. Центры будут помогать составлять жалобы на работодателей и подавать судебные иски. Депутат, по его словам, готов ежемесячно вкладывать 1 млн руб. в развитие проекта. При этом для граждан услуги будут бесплатными. В случае успеха, аналогичные центры могут быть запущены и в других регионах.
ответить

***

36 минут назад
Что с медициной?, ее нет . Есть купленные дипломы . Только советское образование воспитывало врачей. Сейчас все медобразование и все учебники переписали под систему воз .
ответить

Человек

37 минут назад
А сколько умерло привитых ??? Именно вакцинированных???
ответить

Гамалеи

39 минут назад
Вакцинированные 90% лежат . Но это норм! И ласты склеили - тоже все в норме!
ответить

Что с медициной?

47 минут назад
Почему такой высокий уровень смертности в регионе? В других регионах тоже болеет, но живыми из больницы больше выходят
ответить

Еще в рубрике

Более 4,5 тысяч жителей Липецкой области лечатся от COVID-19
#коронавирус
7
Более 4,5 тысяч жителей Липецкой области лечатся от COVID-19

вчера, 16:43

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 241 случай COVID-19, 8 человек умерли
#коронавирус
25
За сутки в Липецкой области выявили 241 случай COVID-19, 8 человек умерли

вчера, 11:12

Коронавирус
За сутки случаи COVID-19 зафиксировали во всех городах и районах Липецкой области
#коронавирус
61
За сутки случаи COVID-19 зафиксировали во всех городах и районах Липецкой области

03.08.2021 14:39

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявлены 240 случаев COVID-19, 9 человек умерли
#коронавирус
38
За сутки в Липецкой области выявлены 240 случаев COVID-19, 9 человек умерли

03.08.2021 11:05

Коронавирус
За сутки в Липецке выявили 181 случай COVID-19
#коронавирус
12
За сутки в Липецке выявили 181 случай COVID-19

02.08.2021 14:57

Коронавирус
Количество заболевших COVID-19 в Липецкой области с начала эпидемии превысило 40 тысяч человек
#коронавирус
7
Количество заболевших COVID-19 в Липецкой области с начала эпидемии превысило 40 тысяч человек

02.08.2021 11:31

Коронавирус