Коронавирус
58 минут назад
За сутки в Липецкой области выявили 239 случаев COVID-19, 10 человек умерли
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Для сравнения: 5 августа 2020 года было выявлено 19 случаев инфицирования коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 239 новых случаев коронавирусной инфекции, 10 человек умерли, 218 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 40 932 случая COVID-19, выздоровели 35 162 человека, умерли 1 186 человек.
В России за сутки выявлены 23 120 случаев COVID-19, выздоровели 20 370 человек, умерли — 794 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 6 379 904 случая COVID-19, выздоровели 5 700 212 человек, умерли — 162 509 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 40 932 случая COVID-19, выздоровели 35 162 человека, умерли 1 186 человек.
В России за сутки выявлены 23 120 случаев COVID-19, выздоровели 20 370 человек, умерли — 794 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 6 379 904 случая COVID-19, выздоровели 5 700 212 человек, умерли — 162 509 человек.
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