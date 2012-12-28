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Разбивший стекло у коммунистов забрел в дом, залил кровью подъезд и испачкал коляску за 105 тысяч
«След кровавый стелется…»: опубликовано видео, как мужчина разбил рукой стекло офиса КПРФ
«В этот утренний час пик из-за пробки на перекрестке Первомайская-Фрунзе я потерял целый рейс»
Разбивший стекло у коммунистов забрел в дом, залил кровью подъезд и испачкал коляску за 105 тысяч
Происшествия
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сегодня, 10:35
Два человека погибли, пострадали четверо подростков: дорожные итоги трех дней
За три дня, с пятницы по воскресенье, на дорогах области автоинспекторы зарегистрировали 61 аварию, в 11 из них пострадали двадцать человек, двое — погибли.
По данным ГИБДД, сначала ударились «КамАЗ» и «ВАЗ-2107», а затем «семерка» отлетела в «Чери».
«В аварии 35-летний водитель и 44-летняя пассажирка «Чери» получили травмы, и после оказания помощи были отпущены, 61-летняя пассажирка «ВАЗа погибла на месте», — сообщает ГИБДД.
Еще один человек погиб 13 апреля на дороге Орел-Тамбов в Грязинском районе. Вечером субботы на тамбовке недалеко от поворота к селу Ярлуково столкнулись «Митсубиси» под управлением 38-летнего водителя и автомобиль «Иран» с 44-летним мужчиной за рулем. Водитель «Ирана» получил смертельные травмы. Пострадали 44-летняя и 38-летняя пассажирки автомобилей. Женщины госпитализированы.
За выходные дни в дорожных авариях пострадали четверо подростков.
13 апреля травмы получили 14-летний мальчик, и его 12-летняя пассажирка. Старший подросток управлял мопедом, который столкнулся с «ВАЗ-2107» на улице Саратовской в Липецке. Оба подростка госпитализированы.
В Грязинском районе вечером 14 апреля на трассе Липецк – Усмань опрокинулся 15-летний водитель мопеда. Подросток также госпитализирован.
14 апреля в Лебедянском районе на дороге Липецк – Данков столкнулись автомобили «Ауди» под управлением 25-летнего водителя и «ВАЗ-2114» с 24-летней девушкой за рулем. В аварии пострадали оба водителя и 14-летняя пассажирка «ВАЗа».
«За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 7045 нарушений правил дорожного движения.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения привлечены 25 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 178.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 6359 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки», — сообщили в УГИБДД по Липецкой области.
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