Два человека погибли, пострадали четверо подростков: дорожные итоги трех дней

За три дня, с пятницы по воскресенье, на дорогах области автоинспекторы зарегистрировали 61 аварию, в 11 из них пострадали двадцать человек, двое — погибли.

