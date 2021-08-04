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Липецкая вечЁрка: разбившийся мотоциклист, обманутые дольщики и сапсаны в городе
Сегодня, 4 августа, стало известно, что накануне на улице Минской насмерть разбился мотоциклист, вице-губернатор Илья Тузов опроверг информацию Фонда обманутых дольщиков о том, что в Липецкой области сорвали сроки сдачи проблемных домов, а липчане увидели и даже сфотографировали в своем подъезде сапсана — самую быструю птицу в мире.
А ельчане через соцсети поддерживают 20-летнюю девушку, которая разбилась на мотоцикле «Ямаха» при проезде лежачего полицейского Она сейчас находится в больнице.
На байкера, который на прошлой неделе в Липецке на улице Первомайской насмерть сбил женщину, завели уголовное дело по п. «б» ч.4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», сопряженное с оставлением места происшествия. Максимальная санкция данной статьи — до 12 лет лишения свободы.
В областной детской больнице врачи сотворили чудо. Они буквально собрали мальчика, выпавшего с 8-го этажа. Сегодня его перевели из реанимации в обычную палату. Малыш начал самостоятельно есть, медики посчитали это обнадеживающим знаком.
— Весь город переживал, выздоравливай, — пожелал Гость.
Вице-губернатор Илья Тузов сегодня восстанавливал честное имя Липецкой области. Накануне Фонд обманутых дольщиков заявил, что наш регион оказался в числе тех, где сорвали сроки сдачи проблемных домов.
Илья Тузов назвал заявление техническим сбоем. Информацию о сдаче домов ввели в электронную систему 30 июня, а она «увидела» данные спустя три дня — 3 июля. Технически получилось, что дома введены уже во втором полугодии 2021 года. В регионе остались три проблемных дома.
В Липецке появились сапсаны! Самую быструю в мире птицу, которая при пикировании на добычу достигает скорости до 300 км/ч, горожане увидели во дворе одного из липецких домов. Это молодой сапсан, значит, как минимум одна пара птиц выбрала местом для выведения потомства Липецк.
— Вчера по Нижнему парку свободно ходила лиса. Животные тянутся в город, — сообщил новость комментатор.
Этим летом в токсикологическом отделении областной больнице вдвое увеличилось количество укушенных гадюками пациентов. На днях врачам пришлось лечить 30-летнюю липчанку, которую гадюка цапнула за руку.