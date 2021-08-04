Липецкая вечЁрка: разбившийся мотоциклист, обманутые дольщики и сапсаны в городе

Сегодня, 4 августа, стало известно, что накануне на улице Минской насмерть разбился мотоциклист, вице-губернатор Илья Тузов опроверг информацию Фонда обманутых дольщиков о том, что в Липецкой области сорвали сроки сдачи проблемных домов, а липчане увидели и даже сфотографировали в своем подъезде сапсана — самую быструю птицу в мире.